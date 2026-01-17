18Lが42Lに変形。拡張式バックパック「FLEXY」を試してみた
通勤用、ジム用、旅行用…用途ごとに別々のバッグを使い分けていると、荷物の入れ替えも面倒だし、気づけばクローゼットがバッグだらけに。
「もう、バッグ選びで迷いたくない」
そう思った経験のある方に紹介したいのが、18Lから最大42Lまで拡張できる多機能バックパック「FLEXY」です。
今回は特別に現物をお借りできたので、使い心地をレポートしていきます！
シーンに合わせて容量が自在に変化
「FLEXY」の特徴は、荷物の量に合わせてバッグの容量が変わるところです。
まず、拡張せずに荷物を詰めて背負ってみました。
通勤や1泊の旅行にちょうどよさそうなサイズ感ですね。
上部を拡張して、三脚を入れてみました。
無事にすっぽり収納できました！
今度は底とフロント部分を拡張し、荷物を詰めてみました。
この容量なら、私の場合は帰省や海外旅行など長期の旅でも十分使えそうです。
最大で42Lまで拡張するので、旅先でお土産をたくさん買ってしまっても困らなさそうなのがうれしい！
リュックでも手持ちバッグでも使いやすい
リュックとして背負ったときに、ショルダーストラップに厚めのクッションが入っているので、肩がラクでした。容量を拡張して荷物を増やしても、負担が軽減されるのはありがたいです。
また、背負うだけではなく、手持ちバッグとしても使用できます。
キャリーハンドルがしっかりしていて、手が痛くなりません。
フロントパネルがガバッと開く
フロントパネルが大きく開くので、パッキングも荷解きもかなりラクにできました。
旅行のパッキングが面倒な私でも、スーツケースを引っ張り出すことなく、普段使っている通勤バッグをガバッと開いて荷物を詰めるだけならできる…！これは、旅行のハードルを大きく下げてくれると感じました。
ポケットが豊富で収納＆セキュリティがバッチリ
フロントパネルにはポケットがたくさん付いています。小物はメッシュポケットに入れておけば、どこに何を入れたか分からなくなる心配がありません。
さらに、13インチと16インチのノートパソコンが入るポケットがそれぞれあります。ハードタイプのスーツケースじゃなくても、大事な仕事道具をしっかり守ってくれるから安心ですね。
メインの荷物入れには、両サイドに折りたたみ傘やボトルを入れるポケットがあります。私はここにヘアアイロンを収納しました。
ボトルポケットはバッグの外側にもあるので、移動中の水分補給もしやすいです。
さらに、背中に面するパッドが隠しポケットになっています。
盗難されたら困るカードやパスポートなどの貴重品は、ここに入れておくとセキュリティ対策になるでしょう。スキミング防止の加工も施されているので、安心です。
ここまで使ってみて「いいな」と思ったポイントを紹介してきましたが、他にも書ききれないくらいの機能が満載！
「FLEXY」は現在、クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。魅力や機能をもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下からチェックしてください。
>>【もう荷物量で迷わない】ビジネス〜旅行もこれ一つ。大容量42Lになるバックパック
Photo: 小林奈納子
Image: 株式会社Erfolg.
Source: machi-ya
本記事制作にあたり株式会社Erfolg.より製品の貸し出しを受けております。