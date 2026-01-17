開くのではなく上に伸ばす。

スーツケースは左右にパカっと開くタイプが主流ですよね。全体が見渡せますが、一旦寝かせて開くスペースが必要。それにキッチリ入れた荷物が、開閉時に偏るのはプチストレスです。

家具屋のアレにソックリ

DROBE（ドローブ）の「CABIN」は、見た目はフツーのスーツケース。ですが開き方は上方向に引っ張ると3段の棚に分かれるギミックを持っています。

その姿は家具屋に売ってる3段ワゴンそのもの。寝かせて開く必要はなく、おのずと3カ所に仕分けができます。

施錠には飛行機に乗る時、TSA職員がマスターキーで開けられるTSAロックがあります。引き伸ばしたハンドルの両端はスライドで出っ張るポールが仕込まれ、ハンガー類をかけるのに便利です。

細かい配慮ですが、あると助かりますね。

カラバリを特注可能

プリセットで選べるのは、中段が白×上下段が赤、緑、オレンジ、黄色、紺といったカラバリ。いずれも990ユーロ（約18万2500円）のお値段です。ですが注文時に中段、上下段、車輪の色をバラで選んでカスタマイズできます。全部同じ色に統一して、車輪だけ別の色なんて小粋な選択肢もイイかも。

ほぼイケアのワゴン

ちなみに筆者の自宅には、イケアの3段ワゴンが3つあります。上からサクっと中に手が届く便利さを考えると、スーツケース化するのはアリかもしれません。

