ガバッと着るだけ！【グローバルワーク】40・50代の楽ちんおしゃれ♡「優秀ワンピ」
毎日コーデを考えるのが大変……。そんなミドル世代の救世主になりそうなのが、ガバッと着るだけでサマになる「ワンピース」。大人がデイリーに取り入れるなら、【グローバルワーク】の上品なアイテムがおすすめ。トレンド感のあるレース素材やシンプルだけどサマになるディテールなど、楽におしゃれ見えしそうなワンピースをピックアップしました。
着回し力バツグンのキャミワンピ
【グローバルワーク】「ストレッチレースキャミワンピース」\4,193（税込・セール価格）
着回し力を重視するなら、キャミワンピがおすすめ。総レースの華やかなデザインで、ガバッと着るだけでサマになりそう。ボディラインを拾いにくいIラインシルエットのため、着痩せ効果も期待できます。甘くなりすぎないよう、合わせるアイテムはダークトーンでまとめて大人顔に引き寄せて。
1枚で決まるカットソーワンピ
【グローバルワーク】「パフショルダーサーマルカットワンピース」\4,791（税込・セール価格）
表情のあるワッフル素材のワンピースは、楽ちんながらサマ見えが狙える一着。袖ぐりのタックや長めの袖リブなど、さりげないディテールがシャレ感を高めてくれそうです。アクセサリーやレオパード柄のバッグで華やぎをプラスすれば、レディな雰囲気の大人コーデに。
※すべての商品情報・画像はand ST出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。