ガバッと着るだけ！【グローバルワーク】40・50代の楽ちんおしゃれ♡「優秀ワンピ」

毎日コーデを考えるのが大変……。そんなミドル世代の救世主になりそうなのが、ガバッと着るだけでサマになる「ワンピース」。大人がデイリーに取り入れるなら、【グローバルワーク】の上品なアイテムがおすすめ。トレンド感のあるレース素材やシンプルだけどサマになるディテールなど、楽におしゃれ見えしそうなワンピースをピックアップしました。

着回し力バツグンのキャミワンピ

【グローバルワーク】「ストレッチレースキャミワンピース」\4,193（税込・セール価格）

着回し力を重視するなら、キャミワンピがおすすめ。総レースの華やかなデザインで、ガバッと着るだけでサマになりそう。ボディラインを拾いにくいIラインシルエットのため、着痩せ効果も期待できます。甘くなりすぎないよう、合わせるアイテムはダークトーンでまとめて大人顔に引き寄せて。

1枚で決まるカットソーワンピ

【グローバルワーク】「パフショルダーサーマルカットワンピース」\4,791（税込・セール価格）

表情のあるワッフル素材のワンピースは、楽ちんながらサマ見えが狙える一着。袖ぐりのタックや長めの袖リブなど、さりげないディテールがシャレ感を高めてくれそうです。アクセサリーやレオパード柄のバッグで華やぎをプラスすれば、レディな雰囲気の大人コーデに。

