マヂカルラブリー・野田クリスタルが先月３１日に開催した無観客オンラインライブ「野田クリスタル初セクシーカウントダウン ｉｎ ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ」が大きな反響を受け、再配信が決定した。期間は、１月１７日１０：００から１月３１日２３：５９まで。

前回の３０００人規模を大幅に上回るスケールで開催された今回、テーマに掲げたのは「セクシー」。約１万人収容可能の「ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ」に観客は相方・村上ただ一人。前回起きた配信トラブルやアドリブパフォーマンスを超える混沌（こんとん）としたステージを展開した。

また、ロックバンド・ＫＥＹＴＡＬＫの寺中友将や「うっせぇわ」などで知られるシンガー・ソングライター・ｓｙｕｄｏｕら豪華クリエイター陣の楽曲提供ＳＮＳで大きな話題に。村上からは「ＫＥＹＴＡＬＫを巻き込むな！」「ｓｙｕｄｏｕさんに謝れ！」とツッコミも炸裂した。

誰も見たことがない「無観客セクシー」の全貌を、再配信が決定したこの機会に確認してほしい。