志田音々『FRIDAY』表紙連動カラー12ページ＆プレミアムDVD付き
タレント・俳優の志田音々が、16日発売の『FRIDAY』（講談社）にて、表紙連動の巻頭グラビアおよびソロメイキングDVD（40分）付きで登場した。
【写真】どアップ！圧倒的な美を見せる志田音々
等身大の魅力を余すところなく収めた同企画は、志田との距離が一層近づくような体感を味わえる内容。独占ロングインタビューでは、理想の男性像についても語っている。“ねねまる”の真価が発揮されたプレミアムな本号は、ファンのみならず必見だ。
そのほかにも、山岡雅弥＆聖怜による“グラビア最強シスターズ”の奇跡の初コラボをはじめ、「ミスマガ」出身の注目は俳優・大島璃乃、公務員から華麗なる転身を遂げた美女レイヤー・すずらなど、話題性と魅力に満ちたラインナップとなっている。
【写真】どアップ！圧倒的な美を見せる志田音々
等身大の魅力を余すところなく収めた同企画は、志田との距離が一層近づくような体感を味わえる内容。独占ロングインタビューでは、理想の男性像についても語っている。“ねねまる”の真価が発揮されたプレミアムな本号は、ファンのみならず必見だ。
そのほかにも、山岡雅弥＆聖怜による“グラビア最強シスターズ”の奇跡の初コラボをはじめ、「ミスマガ」出身の注目は俳優・大島璃乃、公務員から華麗なる転身を遂げた美女レイヤー・すずらなど、話題性と魅力に満ちたラインナップとなっている。