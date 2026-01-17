日向坂46藤嶌果歩、圧倒的透明感の冬グラビア 『アップトゥボーイ』表紙＆巻頭に登場
アイドルグループ・日向坂46の藤嶌果歩が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】愛くるしい冬グラビア！圧倒的透明感を誇る藤嶌果歩
日向坂46の四期生として、圧倒的な透明感と愛くるしさで大人気の“かほりん”こと藤嶌果歩が、1年ぶりにアップトゥボーイの表紙巻頭に登場。冬の澄み渡る空気の中で、藤嶌が放つ唯一無二の光を20ページの超ロンググラビアに凝縮した。
冬の海辺で見せた元気いっぱい等身大の姿と、スタジオでのリラックスした部屋着姿で見せるほっこりとしたかわいらしさ。バリエーション豊かな衣装とともに、多面的な魅力を丁寧に切り取った“至福の冬グラビア”となっている。
そして、同じく日向坂46の四期生として活躍中の清水がソログラビアに初登場。舞台は、どこか懐かしさを感じる和風の一軒家。今回は清水の「圧倒的な美」にフォーカスし、その魅力をストレートに表現。思わず目を引く凛とした表情の美しさと、溌溂（はつらつ）とした明るい笑顔。そんな清水の持つ振り幅の広さを1枚1枚のカットに詰め込んだ、10ページの撮りおろしとなっている。
