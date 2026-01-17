上白石萌歌、初めてのコンデジでパシャリ！『Covers』オフSHOTに反響「素敵な空間」「輝いてます」

1月16日、上白石萌歌がInstagramを更新した。

【写真】リリー・フランキーとの仲良し2SHOTも公開

NHK『The Covers』にて、2023年4月より番組MCを務めている上白石。この日の投稿では、「はじめてのコンデジを手に入れたので、カバーズの収録現場を撮ってみた りりーさんがいけてる！」とコメントし、鏡越しの自撮りSHOTや、番組で共にMCを務めるリリー・フランキーとの仲良し2SHOTなどを複数掲載した。

続けて、「カバーズMCをやらせていただいてもう丸3年が経とうとしています。来てくださるゲストの方々の音楽愛を浴びることができる最高の番組です」「なにより、りりーさんとの時間が豊かでたのしい。音楽番組なのに、なぜだかりりーさんのスナックに迷い込んできたような、ふしぎな気持ちに毎回なります。『The Covers』はわたしの心のオアシスです」と、番組やリリー・フランキーへの思いも綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「萌歌ちゃん可愛い」「素敵な空間」「顔ちっちゃ」「輝いてます」などのコメントが集まっている。

上白石は、2011年に開催された第7回『東宝シンデレラ』オーディションでグランプリを受賞して芸能界デビューし、現在では女優としての活動に加え、adieu名義で歌手としても活躍。今後は、明治座で上演される舞台『大地の子』への出演が決まっている。