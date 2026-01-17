全日本プロレスは１６日、都内で２５日の幕張メッセ国際展示場 ホール４大会で対戦する三冠王者・宮原健斗と挑戦者・タロースの記者会見を行った。

会見で宮原は身長２１３センチの挑戦者を「全日本プロレスの三冠戦史上、最も大きい相手だということは間違いない。史上最大の敵だと言っても過言じゃない」と警戒し「そんな２メートル１３センチの男に、挑戦者が決まり、俺は精神的に憂鬱になり、顔にできものができた。ただ、もう良くなってるんで、そこはファンの皆様ご安心ください。俺は２メートル１３センチのタロースから逃げないことを決めた。そして１月２５日幕張メッセではこの俺宮原健斗の決め技、フィニッシュホールド、シャットダウンスープレックスを決めることをここに宣言する。２メートル１３センチのタロースからシャットダウンスープレックスで勝つ」と公約した。

一方で「ただ１つ気になることがある」と切り出し「俺は前哨戦で、この２メートル１３センチのタロースから右のキックを食らった。その時に全身に電気が走るような衝撃を受けた。この長い宮原健斗のプロレスラー人生の中でも、キックだけでそんな衝撃を受けたことはない。わかりますか？宮原健斗史上、最も電気が走ったキック。おい、タロースお前、右足、お前シューズの中に鉄板入れてるだろ？鉄板。ちゃんと通訳して。お前の右足、リングシューズの中に鉄板入れてるだろ？」と疑惑を追及した。

これにタロースは「鉄板なんて入ってないよ。お前、俺みたいな体格のやつに蹴られたことないだろ。これが本当の衝撃なんだよ」と断じ「だったら試合前にチェックするか？」と提案すると宮原は「お前絶対入れてくんなよ。入ってんのか入ってないのかハッキリしろよ」と応じ「「１月２５日、幕張メッセで右のシューズに鉄板入れてくんなよ、お前」と指示するとタロースは「俺に指示するな。次に、お前が感じたインパクトは鉄板じゃない。自分の心の中の恐怖なんだよ。それに負けてるんだよ。次の試合で必ずこのベルトを自分のものにしてみせるよ」と切り捨てた。

◆１・２５幕張大会全対戦カード

▼第１試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ、小藤将太、“ミスター斉藤”土井成樹 ＶＳ 本田竜輝、綾部蓮、井上凌、吉田綾斗

▼第２試合 全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・大森北斗、羆嵐、他花師 ＶＳ 挑戦者組・鈴木秀樹、田村男児、佐藤光留

▼第３試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

ＭＵＳＡＳＨＩ ＶＳ 吉岡世起

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

斉藤ジュン ＶＳ サイラス

▼第５試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓバカの時代 京葉海浜２番勝負 第２戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

潮粼豪、芦野祥太郎 ＶＳ 関本大介、真霜拳號

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・青柳亮生 ＶＳ 挑戦者・立花誠吾

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

代王者・宮原健斗 ＶＳ 挑戦者・タロー