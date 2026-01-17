女優の浅野ゆう子（65）が17日、自身のインスタグラムを更新し、2017年に結婚した夫との旅先での満喫ショットを披露した。

これまでの投稿で年末年始の様子を明かしていた浅野は「そして…新年 2026年 年頭の恒例は 谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜谷川温泉【別邸 仙寿庵】さんへ」と書き出し、旅館前での自身や夫らとのショットをアップ。

「ルレエシャトー加盟の別邸 仙寿庵さん 眺望も自然環境もお風呂もお食事も…何もかもが素晴らしいお宿です お優しい社長さん、美しく可愛い女将さん始め、皆さま 今回の滞在もありがとうございました また雪の季節に〜」と感謝した。また「夫はいよいよ本年の還暦野球が始動するそうです。楽しんで頑張ってねぇ〜」とエールを送った。

浅野の投稿に、フォロワーからは「旦那様とゆっくり出来たのですね ほんと素敵な旅ですね」「浅野さん本当に旦那様とお幸せそうで 拝見しているこちらも幸せな気持ちになれました」「いいですね ゆう子さん」「２人で、サスペンスドラマやってほしいくらい、雪景色が似合います」といった反響が寄せられている。