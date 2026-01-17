【紅白歌合戦】「紅組」で印象に残った出演者ランキング！ 「AKB48」「HANA」を上回る1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月1〜5日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『第76回NHK紅白歌合戦』に関するアンケート調査を実施しました。
今回も、多くの大物アーティストが出場した『NHK紅白歌合戦』。この記事では、「紅組」だった女性アーティストを対象にランキングを作成しました。それでは、「紅組で印象に残った出演者」ランキングの結果を見ていきましょう。
同票で2位に選ばれたのはAKB48でした。6年ぶり13回目の出場となったAKB48は、現役メンバーと前田敦子さん、高橋みなみさん、小嶋陽菜さん、板野友美さん、峯岸みなみさん、大島優子さん、柏木由紀さん、指原莉乃さんが参加。前田さんと大島さんは9年ぶりのテレビ共演となり、グループ結成20周年を記念したステージを盛り上げました。
今回は、『フライングゲット』『ヘビーローテーション』『恋するフォーチュンクッキー』『会いたかった』を「20周年スーパーヒットメドレー」として披露。歌手別視聴率では3位にAKB48がランクインするなど、大きな注目を集めたステージとなりました。
回答者からは、「全盛期のOGが出演したことで、盛り上がりがすごかった」（20代男性／兵庫県）、「レジェンドメンバーも加わり、懐かしく迫力もあってメドレー最高だった」（50代女性／新潟県）、「キラキラを維持し続けているレジェンドメンバーと、フレッシュな現役メンバーの夢の共演に見入った」（40代女性／富山県）などの意見が寄せられました。
同じく2位に選ばれたのはHANAでした。オーディション「No No Girls（通称：ノノガ）」から誕生したHANAは、プロデュースを手掛けるちゃんみなさんと共に初めて『紅白歌合戦』に出場。注目を集めたHANAは、オリコンの「年間合算シングルランキング」で1位を獲得したメジャーデビュー曲『ROSE』を、圧倒的なパフォーマンスで披露しました。
また、HANAのメンバーはちゃんみなさんが歌唱した『SAD SONG』に登場。大舞台となる紅白のステージで師弟コラボを実現させて、大きな話題を集めています。
回答者からは、「初出場にも関わらず堂々としたパフォーマンスでした。ちゃんみなと顔を合わせながら歌う姿にも感動しました」（20代女性／栃木県）、「デビューしたばかりとは思えないクオリティーの高いパフォーマンスが紅白でも発揮されていた」（20代女性／埼玉県）、「HANAの卓越したパフォーマンスと、洗練された歌声に感動した」（20代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位はちゃんみなさんでした。初出場となったちゃんみなさんは、HANAに続いて登場しド派手な露出の多い衣装で歌唱。「SPメドレー」を披露し、『NG』では男性ダンサーたちに抱えられながらパフォーマンスを行いました。
さらに、『SAD SONG』ではHANAのメンバーと共に歌唱して感動的なステージを披露。今回の『紅白歌合戦』の中で、特に強烈なインパクトを残したステージとなり、番組の公式SNSで配信された『SAD SONG』のパフォーマンス映像は多くの視聴者が閲覧しています。
回答者からは、「男性に担がれてきて歌っていたので、とても衝撃的だった。衣装も露出している感じで驚いた」（40代女性／千葉県）、「NHKで、珍しく奇抜なキャラクターでびっくりしました」（40代女性／埼玉県）、「インパクトがすごかった。パフォーマンスが異次元だった」（50代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
