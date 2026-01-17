コスパがいいと思う「広島県の1000円未満のお土産」ランキング！ 2位「かき醤油味付のり」を抑えた1位は？
厳しい寒さが続くこの時期は、温かい自宅で家族や友人と囲む食卓のひとときが、何よりの活力になるものです。手軽な価格でありながら、その土地ならではの豊かな味わいを楽しめる逸品は、冬の団らんをより一層賑やかに彩ってくれます。
All About ニュース編集部は2025年12月25〜26日、全国10〜70代の男女250人を対象に「広島県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、コスパがいいと思う「広島県の1000円未満のお土産」を紹介します！
※値段は各公式Webサイトより引用
2位：かき醤油味付のり（広島海苔）／44票2位は、広島海苔の「かき醤油味付のり」（40枚入 594円）でした。広島湾で育まれた牡蠣の旨味が詰まった「かき醤油味付のり」は、香ばしくまろやかな風味が魅力の一品。ご飯との相性が抜群で、お弁当やおにぎりの具としても活躍します。
回答者からは「味付けのりなので幅広い年齢にも対応できるしご飯のお供、おつまみなどにも良さそうなのでお土産にいいと思います」（50代女性／福岡県）、「好みがあまり分かれない万人ウケする味で、どの関係性の人にもわたしやすいから」（20代女性／広島県）、「毎日の食卓に使えて重宝しそうだから」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：イカ天 瀬戸内れもん味（まるか食品）／84票1位は、まるか食品の「イカ天 瀬戸内れもん味」（65g袋 324円）でした。サクサクとしたイカ天に爽やかな瀬戸内レモンの風味をプラスした「イカ天 瀬戸内れもん味」。手頃な価格とクセになる味わいで、おつまみやおやつとしても人気です。瀬戸内らしいご当地感もあり、観光客からも注目されています。
回答者のコメントを見ると「元々イカ天が好きなのもあるが、レモン味はなかなか食べられないので特別感があってお得に感じます」（20代女性／高知県）、「この価格で『広島らしさ』と『絶対的な美味しさ』を両立。複数買いしやすい価格が神」（30代男性／滋賀県）、「安くておいしいから」（30代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)