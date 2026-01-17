社会現象を巻き起こしたオーディション企画「タイプロ」で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔が自分たちのグループを作るべく奮闘し、新グループ・TAGRIGHT結成に至るまでの約半年間の軌跡に「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」として密着してきた日本テレビ系「シューイチ」。

1月18日（日）の放送では、ショーケースの全貌や舞台裏に密着した様子をお届け（※一部地域を除く）。さらにHuluでは「Hulu完全版」を独占配信。放送には入りきらなかったパフォーマンスや公演後の独自インタビューも！

■ついに客前に立った初ステージ全貌＆舞台裏を大公開！

TAGRIGHTがグループとして初めて挑んだ客前のステージ「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」が、1月7日（水）〜10日（土）に日本青年館ホールで開催された。これまで数々のオーディションに落選したり、アーティストとしてデビューする夢を叶えるもグループの解散など、挫折を重ねた彼らを以前から知るファンや、「シューイチ」の放送やHuluでの配信を通して彼らを応援するようになった視聴者が、TAGRIGHTの初舞台を応援しようと会場に駆けつけ、熱気と優しさに包まれた今回のショーケースは大盛況のうちに幕を閉じた。

初めて会場のステージに上がった彼らがまず挑んだのは、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」のリハーサル。メンバーを決定するために行った合宿時からずっと踊り続けている楽曲だが、フルパフォーマンス披露は今回が初めてで、さらに振り付けは合宿当時からブラッシュアップされているといい、小林大悟は他の新曲を携えてのショーケースになるものの「今でもFOREVER BLUEが一番難しい」と心境を吐露した。

今回のショーケースでは、前田と若松世真が2人で準備したラップ曲を、岸波志音は自身が得意とするピアノ演奏も交えながら作詞作曲した曲を披露するなど、メンバーそれぞれの個性が際立つパフォーマンスも。その様子も放送される。

ショーケースの最後、会場に集まったファンに向けて前田は、「一年前の自分を想像したら、こんな素敵な場所でライブを出来ているとは思っていなかったから、たくさんの人にTAGRIGHTの音楽を届けたいですし、色んな夢を与えていきたい」と感想を述べ、数々の挫折を経験しながらも前田と共に自分たちのグループを立ち上げると決心し、ついに今回のショーケースに至った西山は、「すべての方々にずっと感謝しつつ、（これからも）前に進んでいけたらいいなと思います」とこれまでの奮闘を振り返りながら涙ながらに今後への決意を口にした。

Huluでは、「シューイチ」放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信。地上波放送には入りきらなかったショーケースの全貌をたっぷりお届け！

公演期間中、TAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」を振り付け、合宿にもパフォーマンス指導で参加した世界的ダンサー・YUMEKIが本番前にTAGRIGHTメンバーを激励しに訪れた様子や、最終公演直後に行ったTAGRIGHTへの独自インタビューなど、今回も盛りだくさんでお届け。

さらに来週以降、「Hulu完全版」では、TAGRIGHTが初めてメンバー全員でロケに挑んだ様子などスペシャルコンテンツを配信予定！

■「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」

アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。

timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）を通して出会った西山と前田が、惜しくも同じ5次審査で落選するも「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がったのが去年6月。

これまで「シューイチ」およびHuluでは、約半年にわたり50人以上とコンタクトを取った結果、5名の最終候補者（小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイ）と共に合宿に挑んだ様子などが放送・配信され、去年12月28日（日）放送「シューイチ」内で候補者全員がTAGRIGHTメンバーになったことが明かされスタジオにも生出演し、大きな話題を呼んだ。

【番組情報】

■地上波放送

・放送： 日本テレビ系「シューイチ」 内

・次回放送日時： 2026年1月18日（日）あさ9時55分〜 ※一部地域を除く

・放送回数： 全6回

※シューイチ（日曜）での放送となります。生放送番組のため、放送内容が急遽変更になる場合がございます。

■オンライン動画配信

≪Hulu≫

「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」 Hulu完全版独占配信（全10話）

・配信日時：毎週日曜 あさ10時25分〜最新エピソードを独占配信 第8話（1月25日配信予定）以降は、毎週日曜0時（土曜24時）〜独占配信予定

※「シューイチ」（日曜）の放送休止や放送内容の変更に伴い、当該週のHulu完全版の配信を休止する場合がございます。

https://www.hulu.jp/tagright