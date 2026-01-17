イケメンアイドルが、テーブルでは勝負師の顔つきに。敗者復活戦で挽回を期す横原悠毅（IMP.）の奮闘ぶりにポーカー世界王者の岡本詩菜も釘付け、視聴者も多数の反響を寄せる一幕があった。

【映像】美女ポーカープロも釘付け…横原のクールな表情

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1月10日に放送。

敗者復活戦も中盤に差し掛かり、横原は2万100点持ちの暫定4位。この場面ではクラブの絵柄が揃った「A10」で2000点をレイズ。これに対して大家志津香がスペードとダイヤの「KQ」でコール。濱家隆一（かまいたち）もハートの「K3」でコールした。コミュニティーボードはダイヤの「J」、クラブの「Q」、同じくクラブの「J」。大家はQのペアが成立した一方で、横原にはクラブの「K」が出ればロイヤルストレートフラッシュとなる可能性が生まれた。

横原は2500点をベット。大家がコールし、濱家はフォールド。ターンカードはハートの「10」で、横原にもペアが成立。ただ、まだ大家のほうが勝率は高いという状況。次の一手を悩む横原、ボードを見つめて真剣な目つきで微動だにしない。隣に座る岡本は横原に釘付け。撤退した周囲のプレーヤーからは「行っちゃおうか？」「こんだけ悩むってことは行くってことだ」と煽りが飛ぶが、横原はなおも熟考。ここではチェックとした。

5枚目のカードはスペードの「8」。ハンドは大家の勝利が確定したが、まだ最後の駆け引きが残っている。大家はここで9000点をベット。横原は冷静にフォールドを宣言、被害を最小限に抑えた。この判断にテーブルからは「ナイスフォールド！」と称賛の声と拍手が沸き起こり、視聴者からも「横原かっこいいな」「男前や」「しいなも見つめる」と多くのコメントが寄せられていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

