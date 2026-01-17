＜大相撲初場所＞◇六日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】実況が驚いた“激闘の痕”

人気の三役力士同士の対決で、激闘の末に両者が揃って土俵下へ転落。起き上がった両力士の顔に刻まれた“激闘の痕”に実況が驚き、「痛そう」「まるでプロレスだな」とファンの注目が集まる一幕があった。

小結・若元春（荒汐）と小結・王鵬（大嶽）の一番。立ち合い前まわしを狙って掴んだのは若元春。王鵬は左を差して応戦。そのまま王鵬が大きな体でがぶって寄り、追い詰めるも、土俵際で若元春が起死回生のうっちゃりに出た。際どくも見える決着だったが、行司軍配は若元春に上がった。

両力士はもつれ合うように土俵下へと転落。立ち上がった王鵬の額からは出血していた。若元春の額も赤い血で染まっており、激戦を物語る傷痕に館内は騒然となっていた。物言いはつかず、行司軍配どおり若元春が勝利。うっちゃりで勝った若元春は今場所初白星となる1勝目を挙げた。敗れた王鵬は4敗目を喫した。

取組後、顔に鮮血が滴る両力士の姿が中継画面に映ると、ABEMAで実況を務めた清野茂樹アナウンサーは思わず「あー、額から出血です！」と注目。取組内容について、解説を務めた元横綱・大乃国の芝田山親方は「焦らないでしっかりと腰を下ろさなきゃダメなんです」と王鵬の敗因を分析し、「さっきの伯乃富士みたいに、土俵際に詰めていったら腰を下ろす。（王鵬は）腰が高いんです。だからうっちゃられるんですよね」と指摘していた。

激闘を物語る両力士の出血した姿に、ABEMAの視聴者からも「血がァ」「痛そう」「流血、まるでプロレスだな」と反響が続々。起死回生の逆転劇に「これはお見事」「すごい迫力だな」「渾身のうっちゃり」「バックドロップ」と称賛の声も相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）