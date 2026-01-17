僕が見たかった青空・金澤亜美、透明感たっぷりの色白肌に釘付け！“小悪魔感”あふれる水着SHOT披露

東京ニュース通信社は、「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」を2月27日に発売する。このたび、新たな先行カットが公開された。

【写真】透明感あふれる白の水着カットも公開

今回公開されたのは、金澤の透明感たっぷりの色白の肌に、ピンクのチェック柄水着がマッチした多幸感溢れる一枚。こちらに向かって「しー」と唇に指を当てる姿に、「内緒話でもあったのだろうか…」「少しうるさかったのか…？」などと、見る側の想像力をかき立て、翻弄するような仕草は“フェアリー”ではなく、ちょっぴり小悪魔的。

さらに、この衣装の別カットは、セブンネットショッピングでの購入特典となる、「折り目なしポスター（B3サイズ）」に採用。こちらには、パンを美味しそうに頬張るキュートな表情が収められており、無邪気な姿を楽しむことができる。

これまでに解禁されたカットや、写真集公式SNSで公開中のオフショットでも話題となっている通り、本作の魅力は“とにかく豊かな表情”。初の海外旅を楽しみながら、くるくると変わる表情、刺激的な一瞬一瞬を切り取り、余すことなく詰め込んだ必見の一冊となっている。