サンワサプライは、デスクの縁にクランプで固定できる電源タップ「クランプ固定式タップ（AC4個口＋USB Type-C×3＋USB Type-A×1・PD65W）」を発売した。価格は1万4300円。

TAP-B114UC-2BK（ブラック）

TAP-B114UC-2W（ホワイト）

「クランプ固定式タップ（AC4個口＋USB-C×3＋USB-A×1・PD65W）」は、デスクに穴を空けずに設置できるクランプ固定式の電源タップ。抜き差ししやすいよう、差込口は前面・背面ともに斜めに設計されているという。

また、足や椅子がコードに引っかかった際の落下リスクも低減される。コード長は2メートルで、昇降デスクでの使用にも対応する。

合計8基の出力ポートを備えており、ノートPCや周辺機器の電源を一括で確保できる。 USBポートはUSB Type-Cが3基、USB Type-Aが1基の計4基を搭載する。USB Type-Cポートを単独で使用した場合は最大65WのUSB PD出力が可能で、対応するノートPCを急速充電できる。2ポート同時使用時は、45Wと20Wに分配される仕組み。

このほか、全ポートにホコリ防止シャッターを装備し、プラグの根元にはトラッキング火災を防止する絶縁キャップが付属している。