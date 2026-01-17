人気の屋台グルメから、国民的スポーツまで。全く異なるジャンルを繋ぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。食べ物のイメージに引っ張られすぎると、意外な正解に驚くかも？ 1分以内の正解を目指して挑戦してみましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常でよく耳にする言葉ばかりを集めました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□もち
たこ□□
□□ゅう

答えを見る






正解：やき

正解は「やき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「やき」を入れると、次のようになります。

・やきもち（焼き餅／妬き餅）
・たこやき（たこ焼き）
・やきゅう（野球）

「たこ焼き」や「焼き餅」といった食べ物のイメージが強い「やき」ですが、国民的スポーツである「野球（やきゅう）」や、嫉妬心を指す「やきもち（妬き餅）」など、実は幅広いジャンルの言葉に使われています。最後の「□□ゅう」でピンときた人も多かったのではないでしょうか？

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)