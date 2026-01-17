『タイプロ』出身・西山智樹＆前田大輔所属「TAGRIGHT」、ショーケース＆舞台裏公開 涙ながらに今後に決意
8人組グループ・timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が、新メンバーを探すドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、日本テレビ系『シューイチ』（毎週日曜 前7：30〜前10：25）内で放送中。18日の放送では、TAGRIGHTのショーケースとその舞台裏を公開する。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れていたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後、ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。
そんな2人がtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画『タイプロ』で出会い、惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。
約半年にわたって、50人以上とコンタクトを取った結果、5人（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が最終候補者に。そして、昨年12月28日放送の同番組内で候補者全員がTAGRIGHTメンバーになったことが明かされ、スタジオにも生出演した。
TAGRIGHTがグループとして初めて挑んだ客前のステージ『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』が、1月7日から10日まで東京・日本青年館ホールで開催された。これまで数々のオーディションに落選したり、アーティストとしてデビューする夢を叶えるもグループの解散など、挫折を重ねた彼らを以前から知るファンや、『シューイチ』の放送やHuluでの配信を通して彼らを応援するようになった視聴者が、TAGRIGHTの初舞台を応援しようと会場に駆けつけ、熱気と優しさに包まれた今回のショーケースは大盛況のうちに幕を閉じた。そのショーケースの全貌や舞台裏に密着した様子を明日の番組内で放送する。
初めて会場のステージに上がったTAGRIGHTがまず挑んだのは、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」のリハーサル。メンバーを決定するために行った合宿時からずっと踊り続けている楽曲だが、フルパフォーマンス披露は今回が初めてで、さらに振り付けは合宿当時からブラッシュアップされているといい、小林大悟はほかの新曲を携えてのショーケースになるものの「今でもFOREVER BLUEが一番難しい」と心境を吐露した。
今回のショーケースでは、前田と若松世真が2人で準備したラップ曲を、岸波志音は自身が得意とするピアノ演奏も交えながら作詞作曲した曲を披露するなど、メンバーそれぞれの個性が際立つパフォーマンスの様子も放送される。
ショーケースの最後、会場に集まったファンに向けて前田は「1年前の自分を想像したら、こんな素敵な場所でライブをできているとは思っていなかったから、たくさんの人にTAGRIGHTの音楽を届けたいですし、いろんな夢を与えていきたい」と感想を述べ、数々の挫折を経験しながらも前田と共に自分たちのグループを立ち上げると決心し、ついに今回のショーケースに至った西山は「すべての方々にずっと感謝しつつ、（これからも）前に進んでいけたらいいなと思います」とこれまでの奮闘を振り返りながら涙ながらに今後への決意を口にした。
Huluでは、「シューイチ」放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信する。地上波放送には入りきらなかったショーケースの全貌をたっぷり届ける。公演期間中、TAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」を振り付け、合宿にもパフォーマンス指導で参加した世界的ダンサー・YUMEKIが、本番前にTAGRIGHTメンバーを激励しに訪れた様子や、最終公演直後に行ったTAGRIGHTへの独自インタビューなど、今回も盛りだくさんで届ける。
さらに、来週以降、「Hulu完全版」ではTAGRIGHTが初めてメンバー全員でロケに挑んだ様子などスペシャルコンテンツを配信予定。
