連ドラ・朝ドラ・大河…って出過ぎ!? 54歳イケオジ俳優が、この数年で引っ張りだこになった理由
反町隆史と大森南朋と並んでいる人物――津田健次郎。2026年1月期の連続ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜夜10時、脚本：古沢良太）の主人公・中年男性3人のひとりを演じる。
最近、よく見る顔である。イケオジでイケボと天から二物を与えられて人気を博している。それにしてもよく見る。25年は朝ドラ、大河、日曜劇場とドメジャーなドラマに連続で出た。いささか出過ぎではないか。なぜ津田健次郎はこんなにも引っ張りだこになったのか。
ひとつ言えるのは、彼こそいまの時代が求めるものにぴったりな存在であるということだ。
◆気づけば、いつも津田健次郎がいる
まず現況を整理しよう。
2025年の津田健次郎の働きには目覚ましいものがあった。
NHKの朝ドラ（連続テレビ小説）『あんぱん』では主人公（今田美桜）とその夫（北村匠海）の恩師的存在の新聞社の上司、大河ドラマ『べらぼう〜〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、のちに『南総里見八犬伝』を書く戯作者・滝沢馬琴役、TBSの日曜劇場『ロイヤルファミリー』では新聞社の競馬記事担当記者、と矢継ぎ早に出演した。暮れの紅白歌合戦にも『あんぱん』チームとして出演した。
それだけではない。25年の春先にはフジテレビのドキュメンタリードラマ『1995〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』で主演している。そして『ラムネモンキー』と続くのだ。さらに、1月23日公開の映画『恋愛裁判』（東宝）にも出演している。
朝ドラ、大河、日曜劇場といえば、いま地上波の人気筆頭格の枠である。そこにゲストではなく準レギュラー的なポジションで、フジテレビに至ってはドキュメンタリードラマも連ドラも主役である。なかなかない出世コースを歩んでいるといえるだろう。
◆いま「セリフが聞き取りやすい」ことの価値
津田健次郎はひじょうに渋いイケオジであるうえ（写真集も出している！）、声が低くて耳に残る。この美声が最大の魅力である。いいセリフが何倍もいいセリフに聞こえるし、なんならいいセリフじゃなくてもいいセリフに聞こえるのだ。
説明セリフが適切に伝わるのも利点である。一部のドラマ好きな人以外は、ながら見、早送り見が多いなかで、津田のように端的にセリフの意味が伝わってくる俳優は作り手としてはありがたいことだろう。ぼそぼそとナチュラルに話すとリアリティがあっていいと言われることもあるが、高齢者はリアルの再現よりも言葉や意味がはっきりわかるものを好むし、高齢でなくとも大衆は表現欲の高みよりもセリフの意味がはっきりわかるほうがいいだろう。
◆「声優が俳優になった」のではない
津田のこの明晰なセリフ術は声優業で培われた。『呪術廻戦』の七海建人、『ゴールデンカムイ』の尾形百之助、『チェンソーマン』の岸辺などの声を演じる声優として活躍している。
ただ、津田健次郎は「声優」である、というのは正確ではない。声優であり俳優である。もともとは俳優をやっており、たまたま声優の仕事をはじめたらその声が高く評価されて声の仕事が増えた。つまり、現在の津田健次郎は本来の姿なのである。
似た例に戸田恵子がいる。彼女も歌手や舞台俳優をやっていたら、たまたま声優の仕事が増えて人気キャラをやるようになったという声優もやる俳優である。ちなみに、『ラムネモンキー』第1話で主人公たちのマドンナ的存在の愛称がマチルダ（木竜麻生）だが、戸田恵子はガンダムで主人公の憧れのマチルダさんを演じていた。
もっとも、声優という職業が誕生した初期の時代、たいてい舞台俳優が副業的にやっていたのだ。ガンダムなどの功績によりアニメが市民権を得るようになると「声優」という職業が独立したようになって、「俳優」ではなく「声優」を目指す人も現れるようになっていまに至っている。
