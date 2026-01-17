マキロイは5位に後退 桂川有人は35位タイ、星野陸也は49位
＜ドバイ招待 2日目◇16日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンド。2019年「全英オープン」覇者のシェーン・ローリー（アイルランド）、ナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル5アンダーで首位につけた。
【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！ 松山英樹のアイアンスイングをチェック
初日に単独首位につけた同ツアー4年連続年間王者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、2バーディ・5ボギーの「74」とスコアを落としトータル2アンダーの5位タイに後退した。日本勢は桂川有人と星野陸也が参戦。桂川は4ボギー・1ダブルボギーの「76」とスコアを落としトータル4オーバーの35位タイ。星野も「76」としてトータル8オーバーの49位タイで2日目を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールドツアー 第2ラウンドの結果
松山英樹ら日本勢10人が参戦 米国男子ツアーのリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
プリファード・ライの処置方法などが対象 PGAツアー2026年シーズン開幕前にルール変更
米下部を戦う石川遼は何位？ 開幕戦のリーダーボード
【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！ 松山英樹のアイアンスイングをチェック
初日に単独首位につけた同ツアー4年連続年間王者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、2バーディ・5ボギーの「74」とスコアを落としトータル2アンダーの5位タイに後退した。日本勢は桂川有人と星野陸也が参戦。桂川は4ボギー・1ダブルボギーの「76」とスコアを落としトータル4オーバーの35位タイ。星野も「76」としてトータル8オーバーの49位タイで2日目を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールドツアー 第2ラウンドの結果
松山英樹ら日本勢10人が参戦 米国男子ツアーのリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
プリファード・ライの処置方法などが対象 PGAツアー2026年シーズン開幕前にルール変更
米下部を戦う石川遼は何位？ 開幕戦のリーダーボード