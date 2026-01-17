歌手荻野目洋子が16日、X（旧ツイッター）を更新。年内にXの投稿をやめると表明した。

荻野目は「数日前の投稿に対して、『ご本人は気付いてないかもしれないけど、更年期かもしれないですね…』と、ご丁寧にその文章だけで診断してくれる人もいた。Xは医者いらずなのですね」などと、自身の過去ポストに対する一部コメントをうけ、思いなどを書き出した。

そして「でも犯人探しはしないでください。このようなネットによるワード加害者、被害者を増やしたくない思いがあるから、この件について触れました。人は皆、医者ではないですし 例え資格を持っている職業としての医者の方だとしても、求めてない人間に『かもしれない診断』は必要ないと思うから。少なくとも私は信頼をおきません。更年期で実際に苦しんでいる方も大勢いらっしゃいます。その症状の多くは、ホルモン数値を計ったところで、数字で本当に人間の神秘な身体は、全てが腑に落ちるようなものなのか？ この50年くらいの日本の流れをざっと振り返ってみても、働き方、食生活、物流、人々の暮らしは大きく変わっている。驚くスピードで。寿命が伸びたからって、戦争を実際には知らずに生まれ育ってきた自分たち世代が、同じようにこれからも安全に進むとは思えない」と続けた。

さらに「発展は素晴らしい。だけど、新しい物ばかりに乗っかっているだけでは危険が伴い、心に歪みが生じる社会に… だから私は、今年中にXの投稿をやめるし、やめるまでは心に思う事を書いてみたいと思っています。(もちろん仕事の事も)」と述べた。

この投稿に対し「今年中にエックスやめるんですか！残念です」「寂しく残念ではありますがお考えを尊重いたします」「Xやめちゃうんですかぁ… まぁ悲しいけど、嫌な思いまでして続ける必要はないですもんね」「辞めてしまうのですか！？ショックですが、荻野目ちゃんが決めた事ならば‥受け入れます」「Xやめちゃうんですか 寂しくなりますが、そうご決心されたならば仕方ありません」「でき得るのならば、ご投稿をやめないで頂きたい。。」「えっやめないで」などとさまざまな声が寄せられている。