「ゴジラミニソフビクロニクル」に懐かしさと遊び心を詰め込んだ“レトロカラー”が登場
プレックスは、「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔レトロカラーコレクション〕(BOX)」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔レトロカラーコレクション〕(BOX)」(6,600円)
ゴジラミニソフビクロニクルに、懐かしさと遊び心を詰め込んだ“レトロカラー”が登場。
昭和にうまれた名作ソフビのカラーを再現。“レトロソフビ”をオマージュした彩色は、懐かしさと温かみを感じさせる逸品となっている。
昭和を代表する東宝怪獣。「ゴジラ」「キングギドラ」「アンギラス」「ヘドラ」「ガイガン」「メガロ」など全12種類が貴重な当時のソフビカラーを参考にした2色展開で現代に蘇る。
時代を超えて愛される怪獣たちやレトロタイプのソフビの魅力を、手のひらサイズの新たなコレクションとして楽しんでみたい。
【ラインナップ】
1) ゴジラ(1962)〔ブルー〕
2) キングギドラ〔オレンジ〕
3) アンギラス〔オレンジ〕
4) ヘドラ〔イエロー〕
5) メガロ〔グリーン〕
6) ガイガン〔ブルー〕
7) ゴジラ(1962)〔グリーン〕
8) キングギドラ〔グリーン〕
9) アンギラス〔グリーン〕
10) ヘドラ〔ピンク〕
11) メガロ〔ラベンダー〕
12) ガイガン〔グリーン〕
【セット内容】
1箱1個入り/1BOX12個入り ※BOXでの販売となる。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
