『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』大福モチーフのかわいいデフォルメキャラのリバーシブルクッションが登場
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 変身だいふくっしょん(全6種)」(各3,520円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 変身だいふくっしょん(全6種)」(各3,520円)
クッションが変身！？『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、大福モチーフのかわいいデフォルメキャラのリバーシブルクッションが登場。
遠野吠・ゴジュウウルフ、百夜陸王・ゴジュウレオン、暴神竜儀・ゴジュウティラノ、猛原禽次郎・ゴジュウイーグル、一河角乃・ゴジュウユニコーン、熊手真白・ゴジュウポーラーの全6種類。
気分に合わせて絵柄を変えたり、各種コレクションとしても楽しめる。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
