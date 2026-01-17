くりぃむしちゅー・有田哲平、好きなテレビ番組明かす「毎週見てるのは…」

お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54歳）が、1月16日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。毎週見ているテレビ番組を明かした。



番組は今回、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が12年間住んでいた街・高円寺をぶらぶら。その道中立ち寄った飲食店で、タレント・朝日奈央から「有田さんの中で、いまの令和の番組で好きなコンテンツってあるんですか？」と質問が出る。



これに有田は「毎週見てるのは『アド街ック天国』（テレビ東京系）でしょ」と答えると、嶋佐が「街ブラとグルメ、めっちゃ好きじゃないですか（笑）」とツッコミ。有田はほかに「サウナ番組ね」と話し、「サウナ番組とラーメン番組は全部勝手に録画されるから」と語った。