2026年1月15日、生誕96年を迎えた女優・新珠三千代。宝塚歌劇団のトップ娘役として絶大な人気を博した後、映画、テレビ、舞台で活躍した宝塚OG女優である。「生涯独身で私生活を語らず、2001年の死去後は謎が多い大女優としても知られる彼女について、映画解説者の稲森浩介氏がその魅力を綴る。

【新潮社の秘蔵写真】細い首に小さな顔…30歳手前の「新珠三千代」がまとう可憐さと凛々しさ

映画女優・新珠三千代

新珠三千代という名を聞いて、60代以上の多くの人がドラマ「細うで繁盛記」（1970〜71年・日本テレビ系列）を思い浮かべるのではないだろうか。

伊豆・熱川の伝統ある旅館に嫁いだ加代（新珠三千代）が、周囲のいじめに耐えながら旅館を再建する物語。平均視聴率28.1%を記録し、第3シリーズまで放送された。「銭の花の色は清らかに白い」という新珠のナレーション。そして義妹役・冨士眞奈美の「おみゃあに食わせるめしはにゃあ」などのセリフと強烈なキャラクターが印象深い。

新珠三千代（新潮社・1959年撮影）

やはり高視聴率を上げた「氷点」（1966年・NETテレビ）など、新珠にはテレビ女優のイメージが強いが、出演した映画は今も語り継がれる名作が多い。今回は「映画女優 新珠三千代」にスポットを当て、その魅力を探ってみよう。

「赤信号 洲崎パラダイス」

1930（昭和5）年に、奈良市で生まれた新珠は、宝塚音楽学校を経て戦後に宝塚歌劇団に入団。娘役トップになり、1955年には各映画会社競合の末、日活に入社した。

この時期の日活は文芸路線で、川島雄三監督の一連の作品「あした来る人」（1955年）、「風船」（1956年）などに出演した後、芝木好子原作「洲崎パラダイス 赤信号」（1956年）の主役に抜擢される。今でも評価が高く、鬼才と呼ばれる川島の代表作だが、新珠の新境地を開いた作品ともなった。

かつて娼婦をしていて今は足を洗った蔦枝（新珠三千代）と、甲斐性のない義治（三橋達也）。2人は特飲街（遊郭街）「洲崎パラダイス」に流れつき、入り口の橋のたもとにある居酒屋、「千草」の女将（轟夕起子）に雇ってもらう。しかし蔦枝は景気の良さそうな客に取り入り、バイクに乗っていなくなってしまった。義治は血眼になって探し歩くが……。男女のどうしようもないくされ縁を中心に、戦後の混乱と貧困を生き抜く人々を丹念に描写している。

新珠は崩れた身のこなし、男への媚びなど初めての汚れ役だが、後年「あの役は好きです。普段の自分と違う役だと、ほんとに芝居ができるなっていう感じがね、楽しいんですよ」と語っている（川本三郎『君美わしく 戦後日本映画女優讃』文藝春秋）。

東宝の看板女優へ

新珠は翌年に東宝に移籍するが、さらに役の幅を広げていく。近松門左衛門の原作「女殺油の地獄」（1957年）では、情けをかけていた油屋の放蕩息子に惨殺されるお吉を、「私は貝になりたい」（1959年）では、BC級戦犯として死刑を宣告される男の妻役を演じた。

そして「人間の條件」（1959〜61年）に出会う。五味川純平原作の6部作を3回に分けて公開した9時間半の大作で、2025年11月に亡くなった仲代達矢が、戦争の中で人間らしく生きることに悩む主人公・梶を演じ出世作となった。

“永遠の女性”と称せられた妻・三千子役は、多くの女優による争奪戦となったが、清純さと演技力が評価され、新珠が起用された。（『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報）。

新珠は戦地で夫と共に生き抜く女性を演じきり、仲代と共に大きな評価を得たのだ。

小津安二郎との出会い

新珠は小津安二郎監督作品に1本だけ出演している。「秋日和」（1960年）に東宝所属の司葉子が出演した見返りに、松竹所属の小津が東宝で撮った「小早川家の秋」（1961年）だ。

京都・伏見の造り酒屋の隠居・小早川万兵衛（二代目・中村鴈治郎）は、かつての愛人（浪花千栄子）に再会してから、その家に足繁く通うようになった。亡くなった長男の嫁（原節子）の再婚問題や次女（司葉子）の結婚話が気にかかるが、家と店は長女（新珠三千代）と夫（小林桂樹）が切り盛りしてくれている。ある日、急に万兵衛の具合が悪くなり周りは動揺する……。

どうしても小津に撮ってもらいたかった東宝は、オールキャストで待ち望んだ。司以外では、森繁久彌、宝田明、加東大介、新珠三千代、白川由美、団令子という豪華メンバーを揃えた。しかし、トップ俳優の森繁とは合わなかったらしい。

森繁は後に、「ここぞとばかり全力投球で自分の芝居をふくらませようとすると、何度もカットがかかった」と話している（『小津安二郎・人と仕事』蛮友社）。しかし、これは当然のことだろう。役者としての卓越した反射神経を持ちアドリブを得意とする森繁と、綿密な構図に役者を当てはめる小津の世界が合うはずがない。画面を観ると、あの森繁がどこか窮屈そうにしているのが分かる。

小津から「もう一回やろうね」

反対に小津が最も好きだった俳優は、鴈治郎と新珠だった。本作の金子正且プロデューサーは「新珠三千代君を大変に気に入ってね。だけど新珠君って、司葉子みたいに『先生！』なんて甘えたりするタイプじゃないのね」と回想している（金子正且・鈴木たけし『プロデューサー金子正且の仕事 その場所に映画ありて』ワイズ出版）。

新珠の役は、愛人にうつつを抜かす父親を厳しく諌めるしっかり者の長女だ。鴈治郎と新珠の応酬が面白い。理詰めで父親を問い詰め辟易とさせるが、その後に新珠はほんのわずかに笑みを浮かべているのがわかる。厳しい言葉で非難しても、根底にある愛情が垣間見えるのだ。もちろん小津の演出だろうが、新珠が見事に応えている場面だ。

本作は近年、小津の死に対する無常観や諦念が色濃く表れている作品として、再評価されている。新珠の演技がそれに貢献しているのは間違いないだろう。

小津は新珠に「恭ちゃん（本名）、今度もう一回やろうね」と言い、よく電話がかかってきたという（『君美わしく』）。しかし、次作の「秋刀魚の秋」（1962年）が小津の遺作となり、この望みはかなわなかった。もし、新珠をメインに小津が撮っていたら……。

大ファンだった松本清張

新珠ファンを自認する著名人は多いが、最も有名なのは松本清張だ。写真家の秋山庄太郎が、ある酒場で松本にこう言われ驚いた。

「君の撮る新珠三千代は実にセクシーだ。しかし、写真家が良い仕事をしたときは、決まってただならぬ関係に陥っているそうじゃないか。彼女はねっ、僕の心の恋人なんだッ、つまり君は僕の恋敵だッ」（秋山庄太郎『麗しの銀幕スタア』小学館）

ここで改めて新珠三千代の魅力を考えてみたい。秋山は、「彼女は内面はサバサバしていて、決断力があり男っぽい面がある。だからこそ女の色気を冷静に分析し演じられるのだ」と評している（同）。

しかし、筆者はその「喋り方」に注目したい。新珠のセリフは、語尾が甘くかすれることがある。例えば「そんなこと困るわ」というセリフの「わ」の箇所に微妙なアクセントがつく。ただ甘く感じるのではなく、「気品」を感じさせるアクセントなのだ。

この話し方によって、美貌の上に気品が重なり新珠を唯一無二の女優としている。役柄や場面によってはこうした話し方をしていないので、演じ分けているのだろうが、優れた女優が持つ大きな特徴だ。

新珠は、生涯独身であり、自分のことをほとんど語らないことでも知られる。2001年3月に心不全で亡くなったと報じられた。まだ、71歳だった。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

