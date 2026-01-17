ドジャースは16日（日本時間17日）、今月31日（同2月1日）に本拠ドジャースタジアムで開催する恒例のファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に山本由伸投手（27）が欠席することを発表した。大谷翔平投手（31）、佐々木朗希投手（24）は参加する。

イベントには大谷をはじめ、ベッツやフリーマンの「MVPトリオ」など、多数の選手が参加する。目玉は約90分間のステージショーで、大谷ら球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献した選手たちのインタビュー。ロバーツ監督やフリードマン編成本部長が今季の展望を語るコーナーも予定されている。

また、VIP体験として、選手との交流会やクラブハウスツアー、24、25両年のワールドシリーズトロフィーとの記念撮影ができる有料イベントも実施される。

チケットはマイ・ドジャー会員とプレミアムクライアントを対象とした先行販売が15日（同16日）から始まっており、一般販売はこの日から開始。「VIP体験」は21日（同22日）に会員向けに先行販売、22日（同23日）に一般販売を始める。