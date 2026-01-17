弘中綾香アナ司会『BooSTAR』、政府が進める「スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」にフォーカス

スタートアップに関わる人や会社、トピックスから一歩先の未来の姿を伝える番組『BooSTAR‐スタートアップ応援します‐』が1月18日（日）に放送される。

政府・大学・企業・投資家などが相互に結びつき、スタートアップが成長しやすい環境を形成する仕組み「スタートアップ・エコシステム」。

単なる企業支援ではなく、「人材」「資金」「知識」「ネットワーク」が有機的につながることで持続的に新しいビジネスや産業が創出される環境を整えることは、これからの日本にとって重要課題だ。

今回の番組では、内閣府が2020年から開始した「スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」にフォーカス。

拠点都市として選ばれた県や市は、どのようにスタートアップを推進しているのか。その現状と未来が紹介される。

さまざまなスタートアップや取り組みが立ち上がるなか、なかでも中部圏として選定された名古屋市で起業された「株式会社ティアフォー」に注目。

日本のディープテック系スタートアップとしてトップクラスの資金調達規模を誇るティアフォーは、オープンソースの自動運転ソフトウェアの開発を主導し、業界標準化とエコシステムの構築をリードしている。

スタジオには、内閣府の科学技術・イノベーション推進事務局企画官、川口司さんを招き、スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略の現在と未来、その想いとビジョンを聞いていく。