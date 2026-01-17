EOS R10が強い！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2026/1/17
「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
5位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
6位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
7位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
8位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
9位 FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット シルバー
F X-T30 III LK-1333-S JP（富士フイルム）
10位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
