今週の【上場来高値銘柄】稀元素、住友鉱、メイテックＧなど263銘柄
今週の日経平均株価は、衆議院の解散観測から高市政権の政策期待が高まり、前週末比1996円高の5万3936円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は263社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期増収増益・増配予想を好感されたスター・マイカ・ホールディングス <2975> [東証Ｐ]、「ＡＲＣ Ｒａｉｄｅｒｓ」が世界累計販売本数1240万本を突破したネクソン <3659> [東証Ｐ]、レアアース関連としての期待感が一段と高まった第一稀元素化学工業 <4082> [東証Ｐ]、ＦＲＢの独立性懸念し金価格が大幅高が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、26年3月期第4四半期に投資有価証券売却益を計上する西川ゴム工業 <5161> [東証Ｓ]、ありあけキャピタルの保有割合が8.36に上昇したあいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]、国内好調で9～11月期営業益19％増で着地したサイゼリヤ <7581> [東証Ｐ]、建材機器製造・販売のセンクシアを子会社化するノーリツ鋼機 <7744> [東証Ｐ]、11月中間期経常利益11％増を評価された三光合成 <7888> [東証Ｐ]、オービス･インベストメントが5.44％保有が判明したメイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ]など。また、三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]など165社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 鉱業―――――――――――― 2銘柄
<1515> 日鉄鉱 [東証Ｐ]
<1662> 石油資源 [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 41銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1770> 藤田エンジ [東証Ｓ]
<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1828> 田辺工業 [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1945> 東京エネシス [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1952> 新日本空調 [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
<6379> レイズネク [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2224> コモ [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 16銘柄
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4082> 稀元素 [東証Ｐ]
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4107> 伊勢化 [東証Ｓ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7888> 三光合成 [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 2銘柄
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4519> 中外薬 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 5銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5110> 住友ゴ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 4銘柄
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5352> 黒崎播磨 [東証Ｐ]
<5357> ヨータイ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 4銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5482> 愛知鋼 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5724> アサカ理研 [東証Ｓ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 20銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6167> 冨士ダイス [東証Ｐ]
<6209> リケンＮＰＲ [東証Ｐ]
<6227> ＡＩメカ [東証Ｓ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6305> 日立建機 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<6469> 放電精密 [東証Ｓ]
<6486> イーグル工 [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 17銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6448> ブラザー [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6954> ファナック [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 10銘柄
<6201> 豊田織 [東証Ｐ]
<6455> モリタＨＤ [東証Ｐ]
<7012> 川重 [東証Ｐ]
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7283> 愛三工 [東証Ｐ]
<7296> ＦＣＣ [東証Ｐ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 4銘柄
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
<7744> ノーリツ鋼機 [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7912> 大日印 [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7981> タカラスタ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9028> ゼロ [東証Ｓ]
<9065> 山九 [東証Ｐ]
<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 7銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9322> 川西倉 [東証Ｓ]
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<2327> ＮＳＳＯＬ [東証Ｐ]
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3741> セック [東証Ｐ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4430> 東海ソフト [東証Ｓ]
<4832> ＪＦＥシステ [東証Ｓ]
<5599> Ｓ＆Ｊ [東証Ｇ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 41銘柄
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<3023> ラサ商事 [東証Ｓ]
<3036> アルコニクス [東証Ｐ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3321> ミタチ産業 [東証Ｓ]
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<3393> スタティアＨ [東証Ｐ]
<7417> 南陽 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7481> 尾家産 [東証Ｓ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7504> 高速 [東証Ｐ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8045> 浜丸魚 [東証Ｓ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8059> 第一実 [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8117> 中央自 [東証Ｓ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 7銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<3177> ありがとうＳ [東証Ｓ]
<3549> クスリアオキ [東証Ｐ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7581> サイゼリヤ [東証Ｐ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 22銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 2銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 5銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<7326> ＳＢＩＩＧ [東証Ｇ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 4銘柄
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 13銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<2993> 長栄 [東証Ｓ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<5280> ヨシコン [東証Ｓ]
<8801> 三井不 [東証Ｐ]
<8802> 菱地所 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8923> トーセイ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 9銘柄
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<4318> クイック [東証Ｐ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<9221> フルハシＥ [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
<9622> スペース [東証Ｐ]
<9744> メイテックＧ [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
株探ニュース