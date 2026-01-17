Image:Amazon.co.jp

入浴時、何をして過ごしていますか？

1月6日に発売したサンワダイレクトのコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」 があれば、よりリラックスタイムに変えられますよ。

なんせ簡単取り付け、バッチリ防水、長持ち充電を備えながら、3,000円台に収まっているコスパが良すぎな「浴室スピーカーの最適解」なんです。

マグネットでピタッ。浴室の自由な位置から音を流せる

「400-SP119」を「浴室スピーカーの最適解」と紹介したくなるポイントひとつめは、底面に内蔵されたマグネットで浴室内の自由な場所にポンっと簡単設置できるところ。つまり「目線・耳の高さ」などお好みの位置から音を流せるわけです。

なお浴室以外でも、マグネット対応の物があれば設置可能。たとえばキッチンにある冷蔵庫や換気扇フードに固定すれば料理中に、ツールボックスや車のボディ（停車時）に固定すればDIYであったりガレージで作業する際に、BGMを楽しめますよ。

安心の防水性能「IPX6」

ポイントふたつめは、IPX6防水＆細部まで防水設計のため、あらゆる方向からの強い噴流水に耐えられる点です。

これならシャワーの水が直接かかっても問題なく、お風呂場、キッチン、雨天時のアウトドアでの使用には十分です。

最大22時間再生＆1日30分使用で1ヶ月以上充電が不要！

そして三つめは、5W出力の小型スピーカーとしては異例の最大22時間再生（音量50%時）が可能な点！

単純計算しますと、お風呂場で1日30分使う程度なら1ヶ月以上充電なしで使い続けられることになり、充電の手間が少ないのも魅力なんです。

充電自体も、付属のクレードルに置くだけですよ。

2台同時接続で臨場感のあるステレも可能

音質については、中高音が聴き取りやすく声やメロディがクリアに響くサウンド設計で、音楽やラジオ、動画視聴も快適という点も見逃せません。

が、最後にもうひとつ念を押しておきたいポイントを。TWS（True Wireless Stereo）機能に対応しているので、写真のように2台同時接続すれば、臨場感のあるステレオ再生が楽しめるんです。

「400-SP119」のコスパの良さを甘受して、せっかくなら2台を手に入れてみるのもありでは？

