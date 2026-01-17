Screenshot: USPTO

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2022年1月17日、「メタバースの世界で必要!? Metaがロボット目玉の特許を取得」という記事を掲載しました。

当時は「Facebook→Meta」の社名変更の直後で、世界中が「メタバース」という言葉に踊らされていた時期。この記事からは、MetaがVR空間を飛び出し、物理的なロボットを通じてフィジカルな体験まで提供しようとしていた、当時の野心がうかがえます。

でも4年経った今、Metaが注力しているのは物理的な目玉ではなく、スマートグラスを通じた「AIの目」。この時描かれた「不思議な目玉」は、デジタルと物理の境界を模索した一つの通過点だったのかもしれません。

今読み返すと、ハードウェアの覇権を握ろうとしたザッカーバーグの熱意が見えてきて面白い。一方、こうした目玉に今のAIが搭載される…なんてことを考えてみるとなんだか恐ろしくもありますね。

今日の記事：メタバースの世界で必要!? Metaがロボット目玉の特許を取得 掲載日：2022年1月17日 著者：Mack DeGeurin - Gizmodo US［原文］（ そうこ ）

ギョロっ！

FacebookがMetaになってまだ日は浅いですが、Metaとしてやりたいことは、すでに全世界にハッキリ伝わっています。ユーザーをリアルからメタバースの世界へ連れていくことです。連れていく方法はいろいろあるのでしょうが、Metaが考えるひとつのやり方がこれ、メカニカル目玉です。

Business InsiderがUS特許書類を発見して報道、話題になっています。

ロボ目玉｢Mechanical eyeball 100｣の特許が申請されたのは去年の12月。人間の目に似せたデザインのメタル球体は、2つの回転軸が中心で交わり動きます。球体には、人間の目の網膜、角膜、虹彩などの役割をする部分があるようですが、その詳細な技術まではわかりません。

目玉だけあってもダメなようで、特許には頭部もセットになってます。アニマトロニクス的頭部ロボとロボ目玉で初めて完成するようですね。目玉に内蔵されているセンサーで周囲を｢見て｣、さらに頭部のマシンラーニングでリアルユーザーの目の動きを学習したり、連動したりするようですが、さて。

特許取得について米Gizmodo編集部がMetaに問い合わせたところ、｢取得したテクノロジーは必ずしも弊社のプロダクト・サービスに活用されるわけではありません｣というお決まりの返信がありました。Metaは、昨年11月に、カーネギーメロン大学とロボットスキンの共同開発を発表していますし、ロボ目玉がロボ肌とコラボする可能性もゼロではありません。マーク・ザッカーバーグ氏の目指す｢リアルなヴァーチャル物体とメタバースで物理的に交流する｣ことに必要なツールなのかもしれませんね。

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★ ロストテクノロジー度：★★★★ 再評価度：★★★