緊張した面持ちで”職務を全う”姿がキュート…MLBキャスターの菊池柚花が一日警察署長

緊張した面持ちもキュート

「痴漢はその場の恐怖や不安だけでなく、その後の人生においても心の傷が一生残ってしまう犯罪だと改めて思っております」

真剣な眼差しで、こう語ったのは、タレント・菊池柚花（ゆうか・25）だ。

１月13日、警視庁蔵前署は都営浅草線浅草橋駅（東京・台東区）で痴漢撲滅のための啓発イベントを行い、菊池が一日警察署長に就任。冒頭のように挨拶した。

まもなく受験シーズンに突入するが、この時期になると、SNSで受験生への痴漢を煽る投稿が増加するという。実際に、試験会場に向かう受験生の被害は少なくないそうで、それでも、会場に遅れることを懸念して、被害を警察に届けないケースがあるという。

菊池はイベントに参加した地元の高校生たちとトークショーを行い、痴漢撃退機能がある警視庁のスマートフォン向けアプリ「デジポリス」の利用なども呼びかけた。その後、利用客にチラシなどを配り、痴漢の撲滅を訴えた。チラシを手渡された利用客の中には、取材陣に「あのかわいらしい女性警察官の方はどなたですか？」と問いかける年配の女性もいた。

「菊池柚花は、’22年に明治大学卒業後、４月から『ワースポ×MLB』の土曜日キャスターと『ワースポ×MLBサンデー』（どちらもNHK BS）のキャスターを務めています。学生時代は、東京六大学野球観戦が趣味というほどの野球好きで、番組ではただ進行するだけでなく、独自の視点を交えて伝えるキャスターとして好評を得ています。’24年４月からは、お昼の情報番組『王様のブランチ』（TBS系）でお天気キャスターを務めて、一気に認知度が上がりました」（テレビ誌ライター）

蔵前署の河野雅明署長と並んで、利用客に注意を呼びかける菊池の表情は、最初のうちは少し緊張した面持ちだったが、慣れてくると、爽やかな笑顔で声をかけ続けていた。

この日の菊池の活動が、受験生の助けになること、間違いなしだ。