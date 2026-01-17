【ユニクロのブルー】が冬に映える！ 40・50代に似合う「おすすめアイテム」

大人の冬の装いは、ベーシックカラーやダークトーンに寄りがち。そんな今、さりげなく取り入れたいのが凛とした存在感を放つ“ブルー”です。清涼感のあるブルーは、今季のトレンドカラーのひとつ。落ち着きと知的さを感じさせる色味だから、40・50代のスタイルにもすっとなじみ、コーデ全体を軽やかに引き締めてくれそう。【ユニクロ】には、防寒性や着心地といった実用性が期待できるうえ、今のムードを感じさせるブルーアイテムがラインナップ。今回は大人世代の装いに取り入れやすい注目アイテムをピックアップしました。

包み込むやわらかさが魅力の軽やかダウン

【ユニクロ】「パウダーソフトダウンジャケット」\6,990（税込・セール価格）

冬コーデの主役ともいえるアウターは、装い全体の雰囲気を左右する重要な存在。こちらのダウンジャケットは、ニュアンスのあるブルーが程よい抜け感を添え、シンプルでありながら今っぽさをさりげなく引き立ててくれそうです。公式オンラインストアによると「やわらかくもっちりとした表地」と、たっぷり詰められた上質ダウンで、「包み込まれるような着心地」とのこと。軽やかな見た目と高い保温性も両立できそうです。裾を絞れば丸みのあるシルエットに調整でき、ドットボタンを活かした着こなしのアレンジも楽しめそう。

上品なムードを引き立てる端正なセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」\3,990（税込）

クリーンな編み地のセーターは、ミニマルなデザインでオンオフ問わず活躍しそうな一枚。ほんのり温かみのあるブルーが冬のスタイリングに自然と映え、いつものパンツやスカートに合わせるだけで、装いの鮮度を高めてくれそうです。「ほどよいハリ感」（公式オンラインストアより）のある素材が身体のラインを拾いすぎず、自然と大人の余裕を感じさせる雰囲気に。クルーネックのバランスも洗練されており、インナーをさりげなくのぞかせるレイヤードにも相性が良さそうです。

ジーンズはフレアシルエットで旬の雰囲気に

【ユニクロ】「ブーツカットジーンズ」\3,990（税込・セール価格）

長らく注目を集め続けているジーンズも、今季はフレアシルエットを取り入れることで、さりげなくオシャレ感がアップ。ヒップから太ももはすっきり見せ、裾に向かって控えめに広がるラインが脚の美しいシルエットを引き立ててくれそうです。すっきりと洗練された雰囲気で、シンプルなトップスに合わせるだけでもサマ見えが狙えそう。気負わずブルーアイテムに挑戦したいときは、こちらのジーンズを取り入れてみて。

さりげなくブルーを添える上品なニット小物

【ユニクロ】「カシミヤニットビーニー」\2,990（税込・セール価格）

装いにさりげなくブルーを取り入れたいなら、ニット小物がおすすめ。カシミヤ素材なら、カジュアルになりすぎず上品な雰囲気にまとまりそうです。「肌ざわりのやわらかな」（公式オンラインストアより）素材なので暖かくそうで使い心地の良さそうなのに加え、清潔感のあるブルーが、被るだけで顔まわりをぱっと明るく見せてくれそう。40・50代が取り入れやすいブラウンコーデとも好相性で、合わせるだけで一気にトレンド感のある装いになりそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

