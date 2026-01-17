こんなものまであるのーーッッ？！（驚）【セリア】この便利さ手放せない♡「日用品」

【セリア】では“こんなものまで！？”と驚くような「日用品」もそろい踏み。痒いところに手が届く、便利さも兼ね備えているようなんです。日常に快適を叶えたい時にぜひ取り入れませんか？ 今回は荷物の負担を軽減するホルダー、テープ式の文房具などをご紹介します。

ハンズフリーで過ごせる！「レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ」

脱いだジャケットを束ねて、ハンズフリーで持ち歩けるこちら。ストラップ部分で取り付けられるため、荷物が多くてバッグに入らない時も安心です。インスタグラマー@nanaironotobira2さんによれば「ボタンで2段階にサイズ調節」できる便利仕様で、太めのホルダーに頑丈さもうかがえます。バッグの中から探す手間も省けて時短になり、快適に過ごせるかも。

職場でも使えるシンプル感が嬉しい「キャップキーホルダー」

@nanaironotobira2さんが「もう手放せないかも」と絶賛したこちら。リップクリームの先端にキャップを被せて、ボールチェーンでバッグに取り付けて持ち歩ける便利なアイテムです。ポーチの中から探す手間が省けるのみならず、太めのキャップが目印になり、似たようなリップを取り違えるのも防げそう。職場でも気兼ねなく使える、シンプルな見た目も嬉しいポイントです。

乾いて書けないイライラを解消！「テープ式蛍光マーカー」

蛍光マーカーがテープ式になったユニークな文房具。インクならではの、ペン先が乾いて書けないイライラを解消できそうです。ケースを開けなくてもテープの残量が把握しやすい便利さもあります。@nanaironotobira2さんが「裏移りしない、文字がにじまない」とコメントしているように、ノートやメモを綺麗に残したい方にぴったりです。

ペン先でパーツが掴める！？「ピタッとキャッチ！ ストーンペンシル」

ハンドメイドのデコレーションを楽しむ時に、パーツを1つだけ掴むのに手間取ってイライラしがち……。こちらは一見するとペンですが、@nanaironotobira2さんいわく「先端が平らになっていて小さなパーツを簡単にキャッチ」する便利なアイテムのようです。スリムで収納スペースをあまり取らないところも魅力的。ペンと同じ感覚で持ちやすく、テクニックいらずで快適に使えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino