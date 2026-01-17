「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」が１６日、ライブ配信を行い、２度目となるワンマンライブ「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ ２ｎｄ Ｏｎｅ Ｍａｎ Ｌｉｖｅ―ＴＨＥ ＫＩＮＧＳ」（３月２２・２３日、Ｋアリーナ横浜）の開催を発表した。

この日、グループのＹｏｕＴｕｂｅ登録者数が１００万人を超えるまでライブを続行。めでたく達成してからの発表になった。公演タイトルは“キング”。頂点の意味も含むが、心音は込めた思いを「個性が全然違う６人がそれぞれのキングを目指したい」と説明した。

自分が“キング”だと思うことには「ゲームの強さ」とみかさくん。一方の、心音は「掃除。最近掃除機をかけることが趣味で、ほぼ毎日かけている。好きじゃないけど、けっこうやっている」。するとロゼが「俺の部屋も（掃除）させてあげる。好きに掃除して」とおねだり。明雷（あかるい）らいとは「メンバー全員がこの活動に自信を持っている」と胸を張った。

ＳＴＰＲには現在５組が所属。２・５次元の歌い手はその他にも多くいるが、Ｌａｐｉｓは「心の奥に秘めている思いだと、グループのトップにいきたいし、みんなを引っ張っていくリーダーみたいな立ち位置になりたい。Ｓｔｅｌｌａ（ステラ、ファンの呼称）を引っ張って、胸張ってついてきてよかったと思ってもらえるような存在になりたい。普段はあまり強い言葉は言わないけど、６人でトップを目指したい」と力強く宣言した。