「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」が１６日、ライブ配信を行い、２度目となるワンマンライブ「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ ２ｎｄ Ｏｎｅ Ｍａｎ Ｌｉｖｅ―ＴＨＥ ＫＩＮＧＳ」（３月２２・２３日、Ｋアリーナ横浜）の開催を発表した。

この日、グループのＹｏｕＴｕｂｅ登録者数が１００万人を超えるまでライブを続行。メンバーはカウントダウンをしながら、飛び跳ねて喜んだ。ワンマンライブは昨年８月に日本武道館で行った以来、７か月ぶり。その間、先輩グループ「すとぷり」のライブに出演したメンバーもいる。メルト・ダ・テンシは「緊張せず自信を持ってステージに立てるようになった。最初はお客さんの顔を見るのが難しかったけど、今は目を合わせられる」と成長を実感。みかさくんは「めておらとしての第２章の一歩目。俺ら６人で絶対に成功させたいし、武道館の時に来てくれたＳｔｅｌｌａ（ステラ、ファンの呼称）の子たちにも第２章の始まりを見届けてほしい。進化した姿を届けるので期待していてください」と自信をのぞかせた。

ライブは今月下旬に発表する新曲「ＫＩＮＧ ＳＯ ＤＩＲＴＹ」の後の世界を表現するが心音は「ミュージカルとかではなくて、受け取る側が自由に想像してくれたら。この演出を見てＭＶにつながってるとか、漫画とアニメみたいに伏線回収してほしい。ダンスだったり曲だったり演出だったり映像だったり色々なところで楽しんでもらえたら」と呼びかけた。