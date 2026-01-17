圧倒的な勝ち方で、猛獣王・鈴木大介の復調を印象づけた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）が劣勢で迎えたオーラスに親満貫、親跳満と猛打を連発し＋78.6の大トップ。特に豪快な裏ドラ3枚を乗せた親跳満には、ファンも歓喜の声を上げた。

第1試合は瀬戸熊直樹（連盟）が首位EX風林火山の永井孝典（最高位戦）を沈める形で快勝。それに続く当試合は東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、鈴木大介の並びでスタート。

試合はまず、萩原が親満貫をツモり先行。鈴木大介は東場でアガリを掴めず、3着目で南入した。南2局、鈴木大介はリーチ・ツモ・タンヤオに貴重な裏ドラ1枚を乗せて8000点のアガリ。これで萩原への追撃態勢を整えた。

南3局1本場は満貫をテンパイするも、中とマンズを仕掛ける佐々木の手に対し、五万が切れず無念の撤退となった。南4局、最後の親番で猛獣王の牙が剥いた。2・5・8索待ちのリーチをかけると、終盤に力強くツモアガリ。リーチ・ツモ・赤・裏ドラの1万2000点でついに萩原を逆転した。さらに鈴木大介は、同1本場も畳みかけるように一・四万待ちのリーチ。一万をツモると、めくった裏ドラは暗刻の六万にモロ乗りし、リーチ・ツモ・赤・裏ドラ3の1万8000点（＋300点）が成就。ファンは「すげええええ こんな大介ひさしぶりｗ」「きたぁぁ！！」「大介ーナイスーー！！」と大興奮のコメントを寄せた。

今期はすでに8ラスと、好調なチームにあって一人苦しい状況が続いていた鈴木大介。トップは12月19日以来約1カ月ぶりで、年明け初白星の個人3勝目。試合後は南3局1本場を自ら振り返り「ひどいことやっちゃって、今期一番の大エラー」「押す一手だったと思います」と反省しきり。

南4局の親満貫は「難しかった」と語り、最後の2索ツモには「ツモれてラッキーでした」と謙虚にコメント。試合を決めた同1本場の親跳満は「今期、たぶん（全ての選手で）一番裏ドラが乗っていなかったと思います」「乗るとラクですね！」と笑顔を見せた。

「エラー」をすぐに挽回するのも強者の証。ファンからは「D！ありがとう！！」「喜んでます！！！」「大介まだまだいけよ」と声援が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）5万8600点／＋78.6

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）1万5800点／▲4.2

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万4800点／▲25.2

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）1万800点／▲49.2

【1月16日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋875.3（80/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋428.4（80/120）

3位 BEAST X ＋311.7（80/120）

4位 TEAM雷電 ＋93.9（80/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋31.1（80/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲94.4（78/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲150.8（82/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲357.9（78/120）

9位 EARTH JETS ▲537.4（80/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲599.9（82/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

