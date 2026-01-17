「カップルには容赦しない」浅草や川越に出没する“動く甲冑”の正体。世界中で見られる理由は意外と地味だった
余暇時間を潰すにも、コンテンツの選択肢が多すぎて思考停止することはないだろうか。筆者は、一周回って「何も考えずに眺められ、なおかつ笑える動画」を欲することがよくある。
そう感じる人は少なくないのだろう。なぜなら「街角にある甲冑を着たマネキンが突然動く」という、シンプルなドッキリ動画が人気を博しているからだ。もっとも多いもので2460万回と、驚異的な再生回数を記録。川越や浅草の街角で往来する観光客を驚かせる姿は、不思議と飽きずに眺めていられるのだ。
さて、多くの人の目に留まっているわけだが、甲冑に包まれた彼の思いや背景は、今まで語られていないようだ。
この動画を制作する「PRANK JAPAN」を直撃し、意図や裏側を尋ねてみよう。
◆未知の挑戦への投資…まず「30万円の甲冑」を購入
YouTubeチャンネルPRANK JAPANは、数人で運営されるチーム。今回、話を聞いたのは担当者A氏。なぜ匿名かというと、人数や年齢を含め、詳細は非公開とのことだからだ。まずは、ドッキリ動画を投稿し始めたきっかけについてだ。
「私は、もともと日本の伝統文化が好きなんです。大学生の時に、茶道や紙漉き（かみすき）、武道など、それぞれの専門家の方に協力いただきながら、子どもたちに体験してもらう活動をしていました。この時点で、日本の伝統文化を広める活動にやりがいを感じたんです。ドッキリ系の動画に行き着いたのは、海外で流行っていたから」
情緒や伝統を感じられる川越や浅草を中心に活動していることからも、その思いは感じ取ることができる。本気度具合は、設備投資からも汲み取れる。
「動画を始めるにあたって、まず探したのが甲冑。どのくらい見てもらえるか全くわからないなかではありましたが、思い切って約30万円のものを購入しました」
◆カップルには容赦なし？撮影現場の意外な掟
老若男女、国籍問わず様々な人が驚く姿は、言語を超越したコンテンツになっているが、もちろんその裏には見えない苦労もあった。
「驚かそうと思ってやっているんですが、驚かれすぎるのもよくないんですよね。以前、大きな悲鳴が何度か続いてしまった時には、近所のお店の方から注意を受けてしまったことも……」
ドッキリは日常にイレギュラーを起こすことで面白さが発生するわけだ。だが、調整弁をコントロールできないと即トラブルに繋がる。
単に驚かすだけなら、突然大声をあげたり、追いかけたりすることも想定に入りそうだが、同チャンネルは、ほんの一瞬動くだけに留めていて、非常に抑制的だ。
「やっぱり、怪我をさせてしまったりしては元も子もありませんからね。自分たちに“掟”を課しています。お年寄りに仕掛けないこと、子どもには優しくということですね。特に小さい子は、親御さんが近くにいることを確認しながらやっています。一方で、カップルには容赦しないことも掟にしていますけど（笑）」
また、本来の目的が驚かすことではなく、日本文化に触れてもらうことであることも、オーバーになりすぎない理由になっているようだ。
◆「2460万回再生」の動画は、なぜ注目されたのか
登録者数20万人超のPRANK JAPANチャンネルの動画は、100万回再生を超える動画も複数ある。ひときわ飛び抜けた再生数を誇るのが、4年前に投稿されたもので、なんと2460万回。コメント欄には英語や中国語なども多く、海外でよく見られていることがわかる。
まさに規格外のバズり方。かつてのピコ太郎のように、世界的な有名人に紹介されたのだろうか。
「私の知る範囲では、そういう大きなきっかけみたいなものはなく、徐々に伸びていった感じですね。タイミングが良かったんだと思います。今は似たような動画を作っている方もいらっしゃいますが、当時はまだ珍しかったので」
