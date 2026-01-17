バスの車内で「喧嘩売ってんのか！」トラブル相手の正体が発覚、まさかの“同じ会社”で…――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年2月1日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
バスはその日の天候や交通渋滞に左右されるので、予定時刻に遅れることも珍しくありません。会社員の町田薫子さん（仮名・35歳）は通勤時間帯のバスの中で、思いもよらない出来事に遭遇した経験があると語ります。
「ある日、バスに乗るなり、大きな怒鳴り声をあげる男性に出くわしました。すると、目が合ったと勘違いした相手に言いがかりをつけられてしまって……」
◆時間に余裕を持ってバスに乗り込むことに
その日は、初めて会社に出勤するということもあり、早めに家を出たそうです。
「結婚を機に仕事を辞めたのですが、このたび子どもを保育園に預けて働き始めることにして。やっとの思いで就職先を見つけ、初出勤の日は余裕を持って早めにバスに乗り込みました」
バスの到着は少し遅れており、座席がいっぱいだったのでつり革を持って立つことにしたと言います。
◆大声で不満をぶちまける男性が現れて…
「すると、次のバス停で50代くらいの男性が乗車してきました。彼はすぐに『バスが10分も遅れているじゃないか！』と大声で怒鳴り散らして。静かな車内に響き渡るように何度も舌打ちを繰り返したのです。そのあまりの剣幕に驚いて、私は彼の姿をふと見てしまいました」
そうすると、にらみつけられたと勘違いした相手がグッと近づいてきたのだとか。
「彼は、怒りで血走った目で『何見てんだよ！俺にけんか売ってんのか』とたんかを切りました。私は、どうにかこの場を乗りきろうと『そんなつもりはなかったんです』『気に障ったのなら謝ります』とひたすら相手をなだめて。あまりにも詰め寄ってくるので『誰か助けて』と、いつ声をあげようかと悩んだくらいです」
◆助けてくれた男性の言葉に衝撃
次の瞬間、近くにいた30代くらいの男性が助けに入ってくれたそう。
「すぐさま『八つ当たりするのもいい加減にしろ』『バスが遅れるなんてよくあることだ』と50代くらいの男性を叱り飛ばしてくれました。そして、最後に痛いところをつかれぐうの音も出ない彼に『こんなオバサン相手に大声を出すことはないだろう』とダメ押ししたのです。私のために相手を厳しく注意してくれたものの、同世代と思われる男性に“オバサン”呼ばわりされたことにショックを隠し切れませんでした」
その後、50代くらいの男性はすぐに黙り込んだと言います。でも、悲しげな薫子さんの顔を見て「ざまあみろ」と言わんばかりにニヤニヤ笑っていたのだとか。
「このタイミングで、会社が近くなったのでバスの降車ボタンを押しました。けれども、50代くらいの男性が目の前に居座るので『降りるのでそこを通してください』と声をかけたのですが……。なぜか彼はモタモタするばかりで一向に動こうとしません。一体何がしたいのかと思い内心いらいらしました」
すると、さっきまでやり合っていたせいか、運転手が「これ以上、揉め事を起こすようなら二人ともバスを降りてください」とアナウンスしたと言います。
◆話し合いを申し出たものの…
「彼の煮え切らない態度にだんだん嫌気が差してきました。まだ出社まで時間があったため『他の人に迷惑がかかるので、降りて話をしましょう』『不満があるのなら、私が話を聞きますよ』と声をかけたのです。そしたら、50代くらいの男性は『そんなこと言われなくても、最初から俺はここで降りるつもりだったんだ』とにらみつけてきて。『オバサンに用はない』と捨て台詞を吐いたものの、私にダメージを与えるために発言したことが見え見えでした」
バスはその日の天候や交通渋滞に左右されるので、予定時刻に遅れることも珍しくありません。会社員の町田薫子さん（仮名・35歳）は通勤時間帯のバスの中で、思いもよらない出来事に遭遇した経験があると語ります。
◆時間に余裕を持ってバスに乗り込むことに
その日は、初めて会社に出勤するということもあり、早めに家を出たそうです。
「結婚を機に仕事を辞めたのですが、このたび子どもを保育園に預けて働き始めることにして。やっとの思いで就職先を見つけ、初出勤の日は余裕を持って早めにバスに乗り込みました」
バスの到着は少し遅れており、座席がいっぱいだったのでつり革を持って立つことにしたと言います。
◆大声で不満をぶちまける男性が現れて…
「すると、次のバス停で50代くらいの男性が乗車してきました。彼はすぐに『バスが10分も遅れているじゃないか！』と大声で怒鳴り散らして。静かな車内に響き渡るように何度も舌打ちを繰り返したのです。そのあまりの剣幕に驚いて、私は彼の姿をふと見てしまいました」
そうすると、にらみつけられたと勘違いした相手がグッと近づいてきたのだとか。
「彼は、怒りで血走った目で『何見てんだよ！俺にけんか売ってんのか』とたんかを切りました。私は、どうにかこの場を乗りきろうと『そんなつもりはなかったんです』『気に障ったのなら謝ります』とひたすら相手をなだめて。あまりにも詰め寄ってくるので『誰か助けて』と、いつ声をあげようかと悩んだくらいです」
◆助けてくれた男性の言葉に衝撃
次の瞬間、近くにいた30代くらいの男性が助けに入ってくれたそう。
「すぐさま『八つ当たりするのもいい加減にしろ』『バスが遅れるなんてよくあることだ』と50代くらいの男性を叱り飛ばしてくれました。そして、最後に痛いところをつかれぐうの音も出ない彼に『こんなオバサン相手に大声を出すことはないだろう』とダメ押ししたのです。私のために相手を厳しく注意してくれたものの、同世代と思われる男性に“オバサン”呼ばわりされたことにショックを隠し切れませんでした」
その後、50代くらいの男性はすぐに黙り込んだと言います。でも、悲しげな薫子さんの顔を見て「ざまあみろ」と言わんばかりにニヤニヤ笑っていたのだとか。
「このタイミングで、会社が近くなったのでバスの降車ボタンを押しました。けれども、50代くらいの男性が目の前に居座るので『降りるのでそこを通してください』と声をかけたのですが……。なぜか彼はモタモタするばかりで一向に動こうとしません。一体何がしたいのかと思い内心いらいらしました」
すると、さっきまでやり合っていたせいか、運転手が「これ以上、揉め事を起こすようなら二人ともバスを降りてください」とアナウンスしたと言います。
◆話し合いを申し出たものの…
「彼の煮え切らない態度にだんだん嫌気が差してきました。まだ出社まで時間があったため『他の人に迷惑がかかるので、降りて話をしましょう』『不満があるのなら、私が話を聞きますよ』と声をかけたのです。そしたら、50代くらいの男性は『そんなこと言われなくても、最初から俺はここで降りるつもりだったんだ』とにらみつけてきて。『オバサンに用はない』と捨て台詞を吐いたものの、私にダメージを与えるために発言したことが見え見えでした」