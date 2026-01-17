フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため死去したことを報じた。８１歳だった。所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが１３日に発表した。通夜、葬儀は遺族の意向により、近親者にて執り行った。

徳光さんは、公私ともに親交のあった久米さんを「本当に希代の放送人です。革命児でもあった」と絶賛し、この２年ほどは会ってなかったことを明かし「肺がんのため８１歳で鬼籍に入られたこともまったく存じ上げずに、肺がんで闘病生活を送ってらしたことも知らなかった…何とも無念だし、本当に申し訳ないことしちゃったなっていう感じでございます」と明かした。

続けて「久米さんとの思い出は、一緒に行動したことは、さほどないんですけど、ゴルフとか食事したとかいうことは、あるんですけれども、どれもこれも鮮明に覚えてるんですよ」と振り返り「それほど私にとって印象深い方でした」としのんでいた。