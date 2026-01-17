相手の挑発には乗らず、余裕のスマイルでチップを奪い取る。世界で活躍する美女ポーカープロの冷静沈着な立ち回りと表情がファンを盛り上げた。

【映像】美人すぎるポーカー女王の“流し目スマイル”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1月10日に放送。

この日から敗者復活戦の模様が放送され、話題のシーンではスペードの「J8」を持つポーカー世界女王・岡本詩菜と、ハートとクラブの「KJ」を持つ平成ノブシコブシ・吉村崇が激突。

吉村は「女王が動くんだ」「負けるなら女王だよ」と、横に座るマテンロウ・アントニーらと共謀しながら岡本を煽り、ペースを乱そうと試みる。一方の岡本は2人に視線をおくりながら余裕のスマイルだ。

最初に場に開かれた3枚はスペードの「3」ダイヤの「8」ハートの「7」。岡本は2500点の追加ベットを敢行すると、吉村もそれに呼応し、同額をベットする。4枚目はクラブの「10」で、岡本はさらに3500点を追加ベット。流石の吉村も不気味さを感じたのか、ここで勝負を諦めフォールド。冷静沈着な岡本にポットを吸い取られてしまった。

岡本は「ありがとうございます」と冷静にコメント。挑発に動じない世界女王に視聴者も「しいなさん、さすがに肝座ってるなw」「女王は素人相手の戦い方を研究してきた感じ」「カモられた」「美人さん」と感心していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）