『多聞くん今どっち！？』、TV アニメ放送開始記念！「マンガPark」で第11巻まで完全無料キャンペーン実施
白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」では、『多聞くん今どっち！？』(著・師走ゆき)のTVアニメ放送を記念して、第1巻〜第11巻分まで無料で配信するキャンペーンを実施する(FREEコイン消費チャプターを含む)。期間は2026年2月16日(月)まで。
『多聞くん今どっち！？』は「花とゆめ」にて連載中の、師走ゆきによるオンオフ激しめ推し活ラブコメ。TVアニメが2026年1月3日(土)放送開始＆HC13巻が一部電子書店にて先行配信中となっているので。こちらもあわせてチェックしておきたい。
■『多聞くん今どっち！？』師走ゆき
木下うたげは大人気アイドル・F/ACEの福原多聞くん推しの高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？
最新HC13巻は2026年1月20日発売予定
