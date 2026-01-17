超レア 白色に輝く虹【白い虹】

１月１６日（金）朝、鹿児島県は雨上がりということもあって、多くの地域で「霧」が発生しました。そんな中、湧水町では幻想的な白いアーチ『白虹（はっこう／はくこう）』が見られました。『七色の虹』に比べて、現れる回数が極端に少ない珍しい現象です。なお『白虹』は『霧虹』とも呼ばれます。

【七色の虹】とどう違うの？

『七色の虹』は雨の粒に反射して発生しますが、『白虹』は霧の粒に反射して発生します。その霧の粒が、雨の粒に対して小さいために「白い虹」となってしまいます。

『七色の虹』のでき方は、太陽の光が雨の粒に反射するとき、雨の粒がプリズムの役割を果たして、太陽光が分光されます。

分光された光は波長ごとに分解され、色によって波長が異なるため『七色』に見えてしまいます。

それに対して『白虹』は、太陽の光が霧の粒に反射しますが、霧の粒は雨の粒に対して小さいため、プリズムの役割が起きず分光されることはありません。太陽の光がそのまま反射されて、白く輝いて見えてしまいます。

なかなか見られない現象で、目の前に現れるのは貴重な経験と言えそうです。

・