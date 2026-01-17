ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円が売り越しに転じる ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円が売り越しに転じる

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＩＭＭ通貨先物１月１３日主要国通貨 円が売り越しに転じる

円 45164枚の売り越し 53979枚減少し売り越しに転じる

ユーロ 132656枚の買い越し 30156枚の買い越し減

ポンド 25270枚の売り越し 5268枚の売り越し減

スイスフラン 43392枚の売り越し 3126枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 3730枚の売り越し 101枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ１月１３日主要国通貨 円の売り越し増加

円 103741枚の売り越し 35624枚の売り越し増

ユーロ 323枚の売り越し 22602枚減少し売り越しに転じる

ポンド 41941枚の買い越し 7992枚の買い越し増

スイスフラン 1159枚の売り越し 431枚の売り越し減

外部サイト