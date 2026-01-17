ＩＭＭ通貨先物１月１３日主要国通貨　円が売り越しに転じる
円　45164枚の売り越し 53979枚減少し売り越しに転じる
ユーロ　132656枚の買い越し 30156枚の買い越し減
ポンド　25270枚の売り越し 5268枚の売り越し減
スイスフラン　43392枚の売り越し 3126枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　3730枚の売り越し 101枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ１月１３日主要国通貨　円の売り越し増加
円　103741枚の売り越し 35624枚の売り越し増
ユーロ　323枚の売り越し 22602枚減少し売り越しに転じる
ポンド　41941枚の買い越し 7992枚の買い越し増
スイスフラン　1159枚の売り越し 431枚の売り越し減