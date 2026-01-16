「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が、2026年フォールコレクションをルックブック形式で発表した。新クリエイティブ・ディレクターのピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）が手掛ける2シーズン目のコレクションで、ウィメンズウェアに加えてメンズウェアがデビュー。また、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）、「マノロ ブラニク（Manolo Blahnik）」とのコラボレーションを発表した。

昨年10月にパリで開催されたピッチョーリによるデビューショーではウィメンズのみの発表だったが、今回シーズンはウィメンズとメンズのルックを発表。ルックブックは、ストリートやジム、家の中などで撮影した。モデルには、俳優のバンジャマン・ヴォワザン（Benjamin Voisin）、THE BOYSのジュヨン（JUYEON）、シンガーソングライターのエリオット・サムナー（Eliot Sumner）、レイヴェイ（Laufey）といった、俳優、アーティスト、ミュージシャンなどを起用し、新生バレンシアガのコミュニティと文化を体現している。

「Body and Being」と題したコレクションでは、軽やかさ、弾力性、身体への本質的な意識を探求。テーラードのデイウェア、イブニングのアンサンブル、ストリートに着想を得たシルエット、そして新しいスポーツウェアのカテゴリーである「テックウェア（TechWear）」が登場した。アーカイヴに着想を得たシルエットを、レザーやスウェットで再解釈している。

初登場のメンズコレクションは、創設者クリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が自身で着用するために制作したアイテムからインスピレーションを得て、洗練された男性のワードローブを提案。現代的なスポーツウェアがクラシカルなテーラリングと融合し、フォーマルとカジュアルの二面性を持つカシミアのケープやネオ・ガザールのカーコートなどを発表した。

マノロ ブラニクとのコラボレーションでは、3型のフットウェアが登場。ピッチョーリが選んだマノロ ブラニクのアーカイヴをもとに、ローヒールのミュール、105mmまたは50mmヒールのスリングバックをデザイン。様々なカラーのシルクサテンで仕立てている。

NBAとの限定カプセルコレクションは、すべてのジェンダーに向けたアパレル、フットウェア、アクセサリー、スモールレザーグッズで構成。フォールコレクションの展開に先駆けて、1月15日からバレンシアガの一部店舗および公式オンラインサイトで限定販売している。