　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,321銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ　　670倍 (12,739)　　1320　( +74.1 )　 人工知能関連
２. <6167> 冨士ダイス　　東証Ｐ 　72.2倍 (11,622)　　1194　( +25.9 )　 レアアース関連
３. <3896> 阿波製紙　　　東証Ｓ 　47.7倍 ( 1,239) 　　473　( +39.1 )　
４. <3023> ラサ商事　　　東証Ｓ 　29.3倍 ( 3,340)　　2097　( +12.5 )　
５. <4260> ハイブリッド　東証Ｇ 　23.4倍 ( 　562) 　　335　( +18.0 )　 人工知能関連
６. <2156> セーラー広告　東証Ｓ 　20.6倍 ( 　640) 　　347　(　+9.1 )　
７. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　19.2倍 ( 3,694) 　　293　( +41.5 )　 人工知能関連
８. <5699> イボキン　　　東証Ｓ 　18.4倍 ( 　424)　　1598　(　+9.2 )　
９. <168A> イタミアート　東証Ｇ 　16.2倍 ( 　908)　　1691　( +14.3 )　 選挙関連
10. <4707> キタック　　　東証Ｓ 　14.7倍 ( 　412) 　　385　( +14.9 )　
11. <3955> イムラ　　　　東証Ｓ 　14.6倍 ( 　364)　　1063　(　+5.4 )　 選挙関連
12. <4406> 日理化　　　　東証Ｓ 　13.0倍 ( 1,368) 　　257　( +10.3 )　
13. <4885> 室町ケミカル　東証Ｓ 　12.7倍 ( 　545) 　　973　( +16.7 )　
14. <2778> パレモ・ＨＤ　東証Ｓ 　12.6倍 ( 　645) 　　146　( +13.2 )　
15. <7521> ムサシ　　　　東証Ｓ 　12.1倍 ( 　338)　　2616　(　+9.0 )　 選挙関連
16. <6634> ネクスＧ　　　東証Ｓ 　11.5倍 ( 　852) 　　145　( +21.8 )　 人工知能関連
17. <7036> ＥＭネットＪ　東証Ｇ 　10.2倍 ( 　317) 　　921　( -21.8 )　
18. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ 　10.2倍 ( 　745) 　　489　( +56.2 )　
19. <5698> エンビプロ　　東証Ｓ　　9.3倍 ( 9,208) 　　895　( +32.6 )　 レアアース関連
20. <7859> アルメディオ　東証Ｓ　　9.3倍 ( 2,190) 　　189　(　+8.0 )　
21. <7851> カワセコンピ　東証Ｓ　　9.0倍 ( 　234) 　　254　(　-1.2 )　
22. <6171> 土木管理　　　東証Ｓ　　7.9倍 ( 　636) 　　474　(　+9.5 )　 下水道関連
23. <3562> Ｎｏ．１　　　東証Ｓ　　7.7倍 ( 1,148)　　1971　( -21.8 )　 サイバーセキュリティ関連
24. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　7.6倍 ( 1,816)　　1357　( +26.1 )　 下水道関連
25. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ　東証Ｇ　　7.6倍 ( 1,517)　　1250　( +25.6 )　 人工知能関連
26. <9353> 桜島埠　　　　東証Ｓ　　7.5倍 ( 　458)　　2741　( +13.1 )　
27. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　7.3倍 ( 2,540) 　　603　( +54.2 )　
28. <7928> 旭化学　　　　東証Ｓ　　7.2倍 (　　86) 　　614　(　+3.7 )　
29. <6044> 三機サービス　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　157)　　1910　(　-7.5 )　
30. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ　　6.9倍 ( 1,740) 　　593　( +38.6 )　
31. <3168> ＭＥＲＦ　　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 1,455) 　　969　( +42.3 )　 レアメタル関連
32. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 6,940)　　8700　( +34.3 )　 半導体製造装置関連
33. <7065> ｕｐｒ　　　　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　717) 　　961　(　+6.3 )　
34. <7087> ウイルテック　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　116)　　1363　(　+2.9 )　
35. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　6.4倍 ( 1,595)　　1049　( +16.6 )　
36. <5612> 鋳鉄管　　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 1,472)　　2020　( +18.8 )　 下水道関連
37. <4100> 戸田工　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 1,418)　　1381　(　+4.8 )　 電気自動車関連
38. <6403> 水道機　　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　130)　　3780　( +17.6 )　 下水道関連
39. <7506> ハウスローゼ　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　114)　　1554　( +11.7 )　
40. <6505> 東洋電　　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　622)　　2054　(　-4.0 )　
41. <1887> 日本国土開発　東証Ｐ　　5.6倍 ( 2,087) 　　644　( +16.5 )　 下水道関連
42. <3543> コメダ　　　　東証Ｐ　　5.6倍 ( 1,565)　　2872　(　-5.1 )　
43. <5967> ＴＯＮＥ　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　256) 　　496　(　+1.4 )　
44. <3420> ケーエフシー　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　161)　　1649　(　+5.8 )　
45. <5262> 日ヒュム　　　東証Ｐ　　5.3倍 ( 6,067)　　1726　( +20.1 )　 下水道関連
46. <6492> 岡野バ　　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　184)　　7940　(　-1.5 )　
47. <9972> アルテック　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　172) 　　282　(　-0.7 )　
48. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 2,745) 　　270　( +52.5 )　
49. <4642> オリジナル設　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　116)　　1615　(　+7.0 )　 下水道関連
50. <3266> ファンクリＧ　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　176)　　　92　(　+4.5 )　

株探ニュース