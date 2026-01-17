週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月16日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,321銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 670倍 (12,739) 1320 ( +74.1 ) 人工知能関連
２. <6167> 冨士ダイス 東証Ｐ 72.2倍 (11,622) 1194 ( +25.9 ) レアアース関連
３. <3896> 阿波製紙 東証Ｓ 47.7倍 ( 1,239) 473 ( +39.1 )
４. <3023> ラサ商事 東証Ｓ 29.3倍 ( 3,340) 2097 ( +12.5 )
５. <4260> ハイブリッド 東証Ｇ 23.4倍 ( 562) 335 ( +18.0 ) 人工知能関連
６. <2156> セーラー広告 東証Ｓ 20.6倍 ( 640) 347 ( +9.1 )
７. <6081> アライドアキ 東証Ｇ 19.2倍 ( 3,694) 293 ( +41.5 ) 人工知能関連
８. <5699> イボキン 東証Ｓ 18.4倍 ( 424) 1598 ( +9.2 )
９. <168A> イタミアート 東証Ｇ 16.2倍 ( 908) 1691 ( +14.3 ) 選挙関連
10. <4707> キタック 東証Ｓ 14.7倍 ( 412) 385 ( +14.9 )
11. <3955> イムラ 東証Ｓ 14.6倍 ( 364) 1063 ( +5.4 ) 選挙関連
12. <4406> 日理化 東証Ｓ 13.0倍 ( 1,368) 257 ( +10.3 )
13. <4885> 室町ケミカル 東証Ｓ 12.7倍 ( 545) 973 ( +16.7 )
14. <2778> パレモ・ＨＤ 東証Ｓ 12.6倍 ( 645) 146 ( +13.2 )
15. <7521> ムサシ 東証Ｓ 12.1倍 ( 338) 2616 ( +9.0 ) 選挙関連
16. <6634> ネクスＧ 東証Ｓ 11.5倍 ( 852) 145 ( +21.8 ) 人工知能関連
17. <7036> ＥＭネットＪ 東証Ｇ 10.2倍 ( 317) 921 ( -21.8 )
18. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ 10.2倍 ( 745) 489 ( +56.2 )
19. <5698> エンビプロ 東証Ｓ 9.3倍 ( 9,208) 895 ( +32.6 ) レアアース関連
20. <7859> アルメディオ 東証Ｓ 9.3倍 ( 2,190) 189 ( +8.0 )
21. <7851> カワセコンピ 東証Ｓ 9.0倍 ( 234) 254 ( -1.2 )
22. <6171> 土木管理 東証Ｓ 7.9倍 ( 636) 474 ( +9.5 ) 下水道関連
23. <3562> Ｎｏ．１ 東証Ｓ 7.7倍 ( 1,148) 1971 ( -21.8 ) サイバーセキュリティ関連
24. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 7.6倍 ( 1,816) 1357 ( +26.1 ) 下水道関連
25. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東証Ｇ 7.6倍 ( 1,517) 1250 ( +25.6 ) 人工知能関連
26. <9353> 桜島埠 東証Ｓ 7.5倍 ( 458) 2741 ( +13.1 )
27. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 7.3倍 ( 2,540) 603 ( +54.2 )
28. <7928> 旭化学 東証Ｓ 7.2倍 ( 86) 614 ( +3.7 )
29. <6044> 三機サービス 東証Ｓ 7.1倍 ( 157) 1910 ( -7.5 )
30. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,740) 593 ( +38.6 )
31. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ 6.7倍 ( 1,455) 969 ( +42.3 ) レアメタル関連
32. <7711> 助川電気 東証Ｓ 6.7倍 ( 6,940) 8700 ( +34.3 ) 半導体製造装置関連
33. <7065> ｕｐｒ 東証Ｓ 6.5倍 ( 717) 961 ( +6.3 )
34. <7087> ウイルテック 東証Ｓ 6.4倍 ( 116) 1363 ( +2.9 )
35. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 6.4倍 ( 1,595) 1049 ( +16.6 )
36. <5612> 鋳鉄管 東証Ｓ 6.2倍 ( 1,472) 2020 ( +18.8 ) 下水道関連
37. <4100> 戸田工 東証Ｓ 6.1倍 ( 1,418) 1381 ( +4.8 ) 電気自動車関連
38. <6403> 水道機 東証Ｓ 5.9倍 ( 130) 3780 ( +17.6 ) 下水道関連
39. <7506> ハウスローゼ 東証Ｓ 5.7倍 ( 114) 1554 ( +11.7 )
40. <6505> 東洋電 東証Ｓ 5.7倍 ( 622) 2054 ( -4.0 )
41. <1887> 日本国土開発 東証Ｐ 5.6倍 ( 2,087) 644 ( +16.5 ) 下水道関連
42. <3543> コメダ 東証Ｐ 5.6倍 ( 1,565) 2872 ( -5.1 )
43. <5967> ＴＯＮＥ 東証Ｓ 5.6倍 ( 256) 496 ( +1.4 )
44. <3420> ケーエフシー 東証Ｓ 5.6倍 ( 161) 1649 ( +5.8 )
45. <5262> 日ヒュム 東証Ｐ 5.3倍 ( 6,067) 1726 ( +20.1 ) 下水道関連
46. <6492> 岡野バ 東証Ｓ 5.3倍 ( 184) 7940 ( -1.5 )
47. <9972> アルテック 東証Ｓ 5.2倍 ( 172) 282 ( -0.7 )
48. <198A> ポスプラ 東証Ｇ 5.2倍 ( 2,745) 270 ( +52.5 )
49. <4642> オリジナル設 東証Ｓ 5.0倍 ( 116) 1615 ( +7.0 ) 下水道関連
50. <3266> ファンクリＧ 東証Ｓ 5.0倍 ( 176) 92 ( +4.5 )
株探ニュース