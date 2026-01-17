週間ランキング【業種別 騰落率】 (1月16日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※1月16日終値の1月9日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり： 26 業種 値下がり： 7 業種
東証プライム：1598銘柄 値上がり：1274 銘柄 値下がり： 311 銘柄 変わらず他： 13 銘柄
東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄
１. 銀行業(0278) +9.63 三菱ＵＦＪ <8306> 、山梨銀 <8360> 、あいちＦＧ <7389>
２. 非鉄金属(0263) +7.69 東邦鉛 <5707> 、ＪＸ金属 <5016> 、三井金属 <5706>
３. 機械(0265) +7.69 冨士ダイス <6167> 、ローツェ <6323> 、野村マイクロ <6254>
４. 卸売業(0276) +7.09 双日 <2768> 、岩谷産 <8088> 、丸紅 <8002>
５. 輸送用機器(0267) +6.70 川重 <7012> 、三菱自 <7211> 、ティラド <7236>
６. ガラス・土石(0261) +6.39 日ヒュム <5262> 、日東紡 <3110> 、日電硝 <5214>
７. 証券・商品(0279) +5.64 岡三 <8609> 、ＪＩＡ <7172> 、ＳＢＩ <8473>
８. 化学(0257) +5.58 稀元素 <4082> 、三光合成 <7888> 、レゾナック <4004>
９. 石油・石炭(0259) +5.23 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>
10. 電気機器(0266) +5.14 レーザーテク <6920> 、イビデン <4062> 、キオクシア <285A>
11. 建設業(0253) +5.04 東洋エンジ <6330> 、不動テトラ <1813> 、日本国土開発 <1887>
12. 鉄鋼(0262) +4.48 栗本鉄 <5602> 、大平金 <5541> 、大同特鋼 <5471>
13. 鉱業(0252) +3.51 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>
14. 繊維製品(0255) +3.36 ユニチカ <3103> 、ニッケ <3201> 、帝人 <3401>
15. 金属製品(0264) +3.34 川田テク <3443> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、三協立山 <5932>
16. 倉庫・運輸(0274) +2.96 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、安田倉 <9324>
17. ゴム製品(0260) +2.65 藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、浜ゴム <5101>
18. 保険業(0280) +2.38 ＦＰパートナ <7388> 、ライフネット <7157> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>
19. その他製品(0269) +2.28 フルヤ金属 <7826> 、広済堂ＨＤ <7868> 、リンテック <7966>
20. その他金融業(0281) +2.25 アイフル <8515> 、日証金 <8511> 、オリコ <8585>
21. 電気・ガス(0270) +1.67 メタウォータ <9551> 、レノバ <9519> 、邦ガス <9533>
22. パルプ・紙(0256) +1.65 王子ＨＤ <3861> 、三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865>
23. 不動産業(0282) +1.34 霞ヶ関Ｃ <3498> 、スターマイカ <2975> 、エスリード <8877>
24. 食料品(0254) +1.18 ＳＦＯＯＤＳ <2292> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、ＤｙＤｏ <2590>
25. 水産・農林業(0251) +0.98 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>
26. 精密機器(0268) +0.78 東京計器 <7721> 、インターアク <7725> 、マニー <7730>
27. サービス業(0283) -0.53 コシダカＨＤ <2157> 、電通グループ <4324> 、ＧＭＯインタ <4784>
28. 小売業(0277) -1.03 コスモス薬品 <3349> 、パルＨＤ <2726> 、大黒天 <2791>
29. 空運業(0273) -1.20 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
30. 陸運業(0271) -1.33 ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ東海 <9022> 、東急 <9005>
31. 情報・通信業(0275) -1.74 ＳＨＩＦＴ <3697> 、ボードルア <4413> 、エムアップ <3661>
32. 医薬品(0258) -1.83 ネクセラ <4565> 、第一三共 <4568> 、住友ファーマ <4506>
33. 海運業(0272) -2.88 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース