

●今週の業種別騰落率ランキング



※1月16日終値の1月9日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 26 業種 値下がり： 7 業種

東証プライム：1598銘柄 値上がり：1274 銘柄 値下がり： 311 銘柄 変わらず他： 13 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +9.63 三菱ＵＦＪ <8306> 、山梨銀 <8360> 、あいちＦＧ <7389>

２. 非鉄金属(0263) +7.69 東邦鉛 <5707> 、ＪＸ金属 <5016> 、三井金属 <5706>

３. 機械(0265) +7.69 冨士ダイス <6167> 、ローツェ <6323> 、野村マイクロ <6254>

４. 卸売業(0276) +7.09 双日 <2768> 、岩谷産 <8088> 、丸紅 <8002>

５. 輸送用機器(0267) +6.70 川重 <7012> 、三菱自 <7211> 、ティラド <7236>

６. ガラス・土石(0261) +6.39 日ヒュム <5262> 、日東紡 <3110> 、日電硝 <5214>

７. 証券・商品(0279) +5.64 岡三 <8609> 、ＪＩＡ <7172> 、ＳＢＩ <8473>

８. 化学(0257) +5.58 稀元素 <4082> 、三光合成 <7888> 、レゾナック <4004>

９. 石油・石炭(0259) +5.23 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

10. 電気機器(0266) +5.14 レーザーテク <6920> 、イビデン <4062> 、キオクシア <285A>

11. 建設業(0253) +5.04 東洋エンジ <6330> 、不動テトラ <1813> 、日本国土開発 <1887>

12. 鉄鋼(0262) +4.48 栗本鉄 <5602> 、大平金 <5541> 、大同特鋼 <5471>

13. 鉱業(0252) +3.51 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

14. 繊維製品(0255) +3.36 ユニチカ <3103> 、ニッケ <3201> 、帝人 <3401>

15. 金属製品(0264) +3.34 川田テク <3443> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、三協立山 <5932>

16. 倉庫・運輸(0274) +2.96 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、安田倉 <9324>

17. ゴム製品(0260) +2.65 藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、浜ゴム <5101>

18. 保険業(0280) +2.38 ＦＰパートナ <7388> 、ライフネット <7157> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>

19. その他製品(0269) +2.28 フルヤ金属 <7826> 、広済堂ＨＤ <7868> 、リンテック <7966>

20. その他金融業(0281) +2.25 アイフル <8515> 、日証金 <8511> 、オリコ <8585>

21. 電気・ガス(0270) +1.67 メタウォータ <9551> 、レノバ <9519> 、邦ガス <9533>

22. パルプ・紙(0256) +1.65 王子ＨＤ <3861> 、三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865>

23. 不動産業(0282) +1.34 霞ヶ関Ｃ <3498> 、スターマイカ <2975> 、エスリード <8877>

24. 食料品(0254) +1.18 ＳＦＯＯＤＳ <2292> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、ＤｙＤｏ <2590>

25. 水産・農林業(0251) +0.98 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>

26. 精密機器(0268) +0.78 東京計器 <7721> 、インターアク <7725> 、マニー <7730>

27. サービス業(0283) -0.53 コシダカＨＤ <2157> 、電通グループ <4324> 、ＧＭＯインタ <4784>

28. 小売業(0277) -1.03 コスモス薬品 <3349> 、パルＨＤ <2726> 、大黒天 <2791>

29. 空運業(0273) -1.20 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

30. 陸運業(0271) -1.33 ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ東海 <9022> 、東急 <9005>

31. 情報・通信業(0275) -1.74 ＳＨＩＦＴ <3697> 、ボードルア <4413> 、エムアップ <3661>

32. 医薬品(0258) -1.83 ネクセラ <4565> 、第一三共 <4568> 、住友ファーマ <4506>

33. 海運業(0272) -2.88 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

