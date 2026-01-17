　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※1月16日終値の1月9日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,321銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4598> デルタフライ　東証Ｇ　　-43.0 　　257　 DFP-10917の臨床第3相試験を中止する旨の報告
２. <9168> ライズＣＧ　　東証Ｇ　　-30.2 　　595　 ２６年２月期業績予想の下方修正と東証プライム市場への変更申請取り下げを嫌気
３. <7373> アイドマＨＤ　東証Ｇ　　-29.0　　2261　
４. <137A> ココリブ　　　東証Ｇ　　-26.6 　　816　 ２６年５月期は一転営業減益の見通し
５. <3562> Ｎｏ．１　　　東証Ｓ　　-21.8　　1971　 ９～１１月期最終赤字転落を嫌気
６. <7036> ＥＭネットＪ　東証Ｇ　　-21.8 　　921　 常務取締役ＣＦＯによる不正な送金行為判明と発表
７. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　-18.5 　　325　 住宅取得マインド低下で２６年２月期最終損益を赤字へ下方修正
８. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ　　-18.3　　1065　 フィジカルAI関連
９. <414A> オーバラップ　東証Ｇ　　-18.0　　1040　 上場関連費用の発生で９～１１月期最終益は７％減
10. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ　　-15.0　　2745　 9～11月期営業減益
11. <228A> オプロ　　　　東証Ｇ　　-14.9　　2168　
12. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-14.9 　　967　 フィジカルAI関連
13. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ　　-14.7 　　203　 仮想通貨関連
14. <3349> コスモス薬品　東証Ｐ　　-14.4　　6544　
15. <369A> エータイ　　　東証Ｇ　　-14.1　　3080　
16. <3935> エディア　　　東証Ｓ　　-13.7 　　814　
17. <2726> パルＨＤ　　　東証Ｐ　　-13.5　　1720　
18. <340A> ジグザグ　　　東証Ｇ　　-12.5 　　384　 上期経常は24％減益で着地
19. <3697> ＳＨＩＦＴ　　東証Ｐ　　-12.4 　836.2　 採用費増で９～１１月期営業減益
20. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ　　-12.3　　1005　 ドローン関連
21. <446A> ノースサンド　東証Ｇ　　-12.0　　1579　
22. <244A> グロースｘＰ　東証Ｇ　　-12.0　　1535　 9-11月期(1Q)経常は17％減益で着地
23. <2791> 大黒天　　　　東証Ｐ　　-12.0　　5080　 今期利益予想を下方修正
24. <7360> オンデック　　東証Ｇ　　-11.8 　　815　
25. <278A> テラドローン　東証Ｇ　　-11.2　　2663　 ドローン関連
26. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ　　-10.9　　　49　
27. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-10.6 　　210　
28. <7064> ハウテレ　　　東証Ｇ　　-10.2　　1247　
29. <325A> テンシャル　　東証Ｇ　　-10.1　　4360　 第１四半期営業利益は実質３７％増も材料出尽くし感強まる
30. <438A> インフ　　　　東証Ｇ　　-10.0　　1477　
31. <373A> リップス　　　東証Ｇ　　-10.0　　1655　
32. <5138> リベース　　　東証Ｇ 　　-9.9 　　835　
33. <1418> インタライフ　東証Ｓ 　　-9.9 　　630　 3-11月期(3Q累計)経常が39％増益で着地・9-11月期は52％減益
34. <4293> セプテニＨＤ　東証Ｓ 　　-9.9 　　457　 人工知能関連
35. <9560> プログリット　東証Ｇ 　　-9.8 　　907　 9-11月期(1Q)経常は1％増益で着地
36. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ 　　-9.8 　　413　
37. <205A> ロゴスＨＤ　　東証Ｇ 　　-9.6　　1659　
38. <3089> Ｔアルファ　　東証Ｓ 　　-9.4　　1255　 半導体製造装置関連
39. <2157> コシダカＨＤ　東証Ｐ 　　-9.3　　1138　 第1四半期の大幅減益決算をネガティブ視
40. <1469> Ｊ４百ベア２　東証Ｅ 　　-9.0 　263.7　
41. <462A> ファンディノ　東証Ｇ 　　-9.0 　　965　
42. <4491> Ｃマネージ　　東証Ｓ 　　-8.9　　3020　
43. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ 　　-8.7 　　335　 3-11月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・9-11月期も赤字拡大
44. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ 　　-8.6 　　625　 人工知能関連
45. <3546> アレンザＨＤ　東証Ｐ 　　-8.5　　1164　 3-11月期(3Q累計)経常が29％増益で着地・9-11月期は58％減益
46. <6846> 中央製　　　　名証Ｍ 　　-8.4　　1345　 半導体製造装置関連
47. <4413> ボードルア　　東証Ｐ 　　-8.4　　2129　 サイバーセキュリティ関連
48. <3661> エムアップ　　東証Ｐ 　　-8.3 　　846　
49. <4419> フィナＨＤ　　東証Ｇ 　　-8.1 　　913　 人工知能関連
50. <1459> 楽天Ｗベア　　東証Ｅ 　　-8.1 　　203　

