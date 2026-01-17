週間ランキング【値上がり率】 (1月16日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月16日終値の1月9日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,321銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7771> 日本精密 東証Ｓ 131 310
２. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 126 950 『江戸っ子１号』が南鳥島沖のレアアース泥採泥試験に採用
３. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ 107 2187 レアメタル関連
４. <4082> 稀元素 東証Ｐ 81.5 3140 中国のレアアース輸出規制で再脚光浴び踏み上げ相場の気配
５. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 74.1 1320 １対３の株式分割を発表
６. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ 56.2 489
７. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 54.2 603 ２６年３月期業績予想を上方修正
８. <198A> ポスプラ 東証Ｇ 52.5 270
９. <9270> バリュエンス 東証Ｇ 48.4 1942 今８月期収益及び配当予想の大幅増額を好感
10. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 43.6 6700 レアアース関連として関心が続く
11. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ 42.3 969 銅市況高騰で９～１１月期営業利益が通期予想にほぼ到達
12. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 42.0 389 半導体製造装置関連
13. <6081> アライドアキ 東証Ｇ 41.5 293 最高暗号資産責任者を新設・任命
14. <3896> 阿波製紙 東証Ｓ 39.1 473
15. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 38.6 593
16. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 38.4 1204 ＮＨＫの国際ビジネス情報番組で紹介予定
17. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 36.4 480 ピュアスタットの効果を評価する医師主導特定臨床研究開始
18. <1844> 大盛工業 東証Ｓ 35.8 706 下水道関連が高市政権下での国土強靱化に向けた思惑再燃
19. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 35.0 505 仮想通貨関連
20. <7711> 助川電気 東証Ｓ 34.3 8700 衆院解散検討報道で高市トレードが再燃
21. <5698> エンビプロ 東証Ｓ 32.6 895 レアアース関連
22. <1434> ＪＥＳＣＯ 東証Ｓ 31.9 1900 ９～１１月期最終利益３．７倍で評価
23. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 31.4 465 半導体関連
24. <5243> ノート 東証Ｇ 29.8 2531 26年11月期の営業利益予想は2.7倍、前期は会社計画上回る
25. <7271> 安永 東証Ｓ 28.0 1306 半導体製造装置関連
26. <4588> オンコリス 東証Ｇ 27.9 1943
27. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 26.1 1357 下水道関連が高市政権下での国土強靱化に向けた思惑再燃
28. <6167> 冨士ダイス 東証Ｐ 25.9 1194 新合金『サステロイ ＳＴＮ３０』を改めて材料視
29. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東証Ｇ 25.6 1250 下水道インフラ関連株人気化で資金流入
30. <6323> ローツェ 東証Ｐ 25.4 3178 ９～１１月期経常４２％増益を評価
31. <339A> プログレス 東証Ｇ 24.7 1527 第３四半期２ケタ増収増益と初配当発表を好感
32. <257A> ＳＭＴ厳選投 東証Ｅ 23.8 3470
33. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 23.5 1970 半導体関連
34. <3236> プロパスト 東証Ｓ 23.2 388 ６～１１月期営業３割増益で通期予想を大幅に超過
35. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ 22.9 6650 サイバーセキュリティ関連
36. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 22.6 4365 中国の対日輸出規制を巡る思惑でレアアース関連株に資金流入
37. <6634> ネクスＧ 東証Ｓ 21.8 145 人工知能関連
38. <6254> 野村マイクロ 東証Ｐ 21.8 3685 半導体製造装置関連
39. <6407> ＣＫＤ 東証Ｐ 21.8 4080 半導体製造装置関連
40. <6266> タツモ 東証Ｐ 21.8 2646 半導体製造装置関連
41. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ 21.4 3050 圧倒的競争力の封止装置でＨＢＭ向け商機獲得へ
42. <6182> メタリアル 東証Ｇ 21.3 580 AIによる再成長で株価は一段高へ
43. <3692> ＦＦＲＩ 東証Ｇ 21.3 9810 サイバーセキュリティ関連
44. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 20.8 929 日伊が宇宙開発で技術協力と報じられる
45. <7776> セルシード 東証Ｇ 20.5 341 クオリプスと細胞培養器材に関する契約締結
46. <6920> レーザーテク 東証Ｐ 20.4 36590 半導体製造装置関連
47. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 20.4 1265 自動運転車関連
48. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 20.2 143 防衛関連
49. <5262> 日ヒュム 東証Ｐ 20.1 1726 下水道関連
50. <3777> 環境フレンド 東証Ｇ 20.0 66 仮想通貨関連
