　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※1月16日終値の1月9日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,321銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ　　　131 　　310　
２. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　　126 　　950　 『江戸っ子１号』が南鳥島沖のレアアース泥採泥試験に採用
３. <5707> 東邦鉛　　　　東証Ｐ　　　107　　2187　 レアメタル関連
４. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ 　　81.5　　3140　 中国のレアアース輸出規制で再脚光浴び踏み上げ相場の気配
５. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　　74.1　　1320　 １対３の株式分割を発表
６. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ 　　56.2 　　489　
７. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ 　　54.2 　　603　 ２６年３月期業績予想を上方修正
８. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ 　　52.5 　　270　
９. <9270> バリュエンス　東証Ｇ 　　48.4　　1942　 今８月期収益及び配当予想の大幅増額を好感
10. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　43.6　　6700　 レアアース関連として関心が続く
11. <3168> ＭＥＲＦ　　　東証Ｓ 　　42.3 　　969　 銅市況高騰で９～１１月期営業利益が通期予想にほぼ到達
12. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ 　　42.0 　　389　 半導体製造装置関連
13. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　　41.5 　　293　 最高暗号資産責任者を新設・任命
14. <3896> 阿波製紙　　　東証Ｓ 　　39.1 　　473　
15. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ 　　38.6 　　593　
16. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ 　　38.4　　1204　 ＮＨＫの国際ビジネス情報番組で紹介予定
17. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　36.4 　　480　 ピュアスタットの効果を評価する医師主導特定臨床研究開始
18. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　35.8 　　706　 下水道関連が高市政権下での国土強靱化に向けた思惑再燃
19. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ 　　35.0 　　505　 仮想通貨関連
20. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　34.3　　8700　 衆院解散検討報道で高市トレードが再燃
21. <5698> エンビプロ　　東証Ｓ 　　32.6 　　895　 レアアース関連
22. <1434> ＪＥＳＣＯ　　東証Ｓ 　　31.9　　1900　 ９～１１月期最終利益３．７倍で評価
23. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　31.4 　　465　 半導体関連
24. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　29.8　　2531　 26年11月期の営業利益予想は2.7倍、前期は会社計画上回る
25. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ 　　28.0　　1306　 半導体製造装置関連
26. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　27.9　　1943　
27. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ 　　26.1　　1357　 下水道関連が高市政権下での国土強靱化に向けた思惑再燃
28. <6167> 冨士ダイス　　東証Ｐ 　　25.9　　1194　 新合金『サステロイ　ＳＴＮ３０』を改めて材料視
29. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ　東証Ｇ 　　25.6　　1250　 下水道インフラ関連株人気化で資金流入
30. <6323> ローツェ　　　東証Ｐ 　　25.4　　3178　 ９～１１月期経常４２％増益を評価
31. <339A> プログレス　　東証Ｇ 　　24.7　　1527　 第３四半期２ケタ増収増益と初配当発表を好感
32. <257A> ＳＭＴ厳選投　東証Ｅ 　　23.8　　3470　
33. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ　　東証Ｇ 　　23.5　　1970　 半導体関連
34. <3236> プロパスト　　東証Ｓ 　　23.2 　　388　 ６～１１月期営業３割増益で通期予想を大幅に超過
35. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ 　　22.9　　6650　 サイバーセキュリティ関連
36. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　22.6　　4365　 中国の対日輸出規制を巡る思惑でレアアース関連株に資金流入
37. <6634> ネクスＧ　　　東証Ｓ 　　21.8 　　145　 人工知能関連
38. <6254> 野村マイクロ　東証Ｐ 　　21.8　　3685　 半導体製造装置関連
39. <6407> ＣＫＤ　　　　東証Ｐ 　　21.8　　4080　 半導体製造装置関連
40. <6266> タツモ　　　　東証Ｐ 　　21.8　　2646　 半導体製造装置関連
41. <6315> ＴＯＷＡ　　　東証Ｐ 　　21.4　　3050　 圧倒的競争力の封止装置でＨＢＭ向け商機獲得へ
42. <6182> メタリアル　　東証Ｇ 　　21.3 　　580　 AIによる再成長で株価は一段高へ
43. <3692> ＦＦＲＩ　　　東証Ｇ 　　21.3　　9810　 サイバーセキュリティ関連
44. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ 　　20.8 　　929　 日伊が宇宙開発で技術協力と報じられる
45. <7776> セルシード　　東証Ｇ 　　20.5 　　341　 クオリプスと細胞培養器材に関する契約締結
46. <6920> レーザーテク　東証Ｐ 　　20.4 　36590　 半導体製造装置関連
47. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　20.4　　1265　 自動運転車関連
48. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ 　　20.2 　　143　 防衛関連
49. <5262> 日ヒュム　　　東証Ｐ 　　20.1　　1726　 下水道関連
50. <3777> 環境フレンド　東証Ｇ 　　20.0　　　66　 仮想通貨関連

