１月１７日放送【シューイチ★セブン】子供も大人も海外スターもハマる！意外と知らないカプセルトイ事情１３連発
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、日本を代表するカルチャーに成長したカプセルトイの
知ればきっと誰かに話したくなる意外な事実をご紹介！
《出演》
後藤楽々（フリーアナウンサー）
【カプセルトイの売り場事情】
★1000台以上のカプセルトイ自販機が並ぶ！
店名：ガチャガチャの森 新宿サブナード店
所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-2-2靖国通り下
新宿サブナード地下街内401区画
・べびこあら（全5種）300円 販売元：エール
・ホビーガチャ ハリー・ポッター 魔法の箒（全4種）400円
販売元：タカラトミーアーツ
・ホビーガチャ ワイルド・スピード×2（全4種）500円
販売元：タカラトミーアーツ
・JAPAN めじるしアクセサリー2（全7種）300円
販売元：バンダイ
・マルミミネコのまあるいぬいぐるみ（全6種）500円
販売元：Qualia
【カプセルトイのカプセル事情】
★カプセルトイ最大手
会社名：株式会社バンダイ
所在地：東京都台東区駒形1-4-8
◯紹介商品
・たまごっち ヘアコームコレクション（全5種）400円
【カプセルトイの歴史】
★日本初！カプセルトイを輸入
会社名：株式会社ペニイ
所在地：東京都葛飾区青戸4-19-16 タカラトミー青戸ビル2F
【カプセルトイの商品開発事情】
★月150のアイデアを生む！
会社名：株式会社ブライトリンク
所在地：東京都新宿区四谷本塩町11-9 MYK四谷ビル3階
◯紹介商品
・コーン約指輪（全5種）300円 販売元：ブライトリンク
・昭和ロマンシリーズ ホテルキー２ アクリルキーチェーン（全5種）
300円 販売元：ブライトリンク
・かにつめコーム（全5種）300円 販売元：ブライトリンク